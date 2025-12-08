悲願の初優勝を飾った脇元華を後輩たちがサプライズで祝福！ 小祝さくら・勝みなみ・原英莉花が特製ケーキをプレゼント
脇元華が自身のインスタグラムを更新。「昨日はね、可愛い可愛い後輩ちゃん3人とご飯行ってきたよ」「そしたらね、サプライズでお祝いしてくれたよ」と嬉しそうに投稿。「伊藤園レディス」でプロ8年目にして飾った悲願の初優勝をお祝いした豪華な特製ケーキと撮った写真を公開した。
【写真】カラオケでノリノリの4人
この日、一緒に食事をしたのは、手術も無事に終え復帰に向けてトレーニングに励む小祝さくら、米国女子ツアーを主戦場に活躍する勝みなみ、米国下部ツアーで好成績を上げ来季のツアー昇格を決めた原英莉花の3人。そしてサプライズで用意してくれたのは「華」の名前にかけた「87」の形で、フルーツがふんだんに盛られた特製ケーキだった。ケーキをカメラに向けながら笑顔を浮かべると「本当に嬉しくて私は大幸せ者だなぁて」との感想も。そして「3人とも本当に同級生みたいに接してくれるから 私も居心地がいいんだぁ〜」「皆んなありがとー大好き」と後輩たちにあらためて感謝した。そして脇元は次の投稿でも「またまたケーキ」と記すと、今度は仲良しの金田久美子や松田鈴英、藤本麻子らから、優勝トロフィーを手にした写真がプリントされたケーキをプレゼントされたことを投稿。多くの選手から祝福される脇元の人柄が感じられる投稿が続いた。投稿を見たファンたちも「おめでとうございます」と優勝を祝福。そして「華ちゃんのお人柄ですね」「幸せ者間違いないです」「素敵なメンバーで最高ですね」などのコメントを寄せていた。またオフには椎間板ヘルニアの手術を受ける脇元に向けて「手術大変だと思いますが頑張れ〜」との暖かい声援も送られていた。
