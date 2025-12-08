¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡©¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï3µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê(GP)¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¡¢3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¡£Â©¤Î¤¢¤Ã¤¿±éµ»¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥¢¶¥µ»¤È¤¤¤¨¤ÐÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³ê¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥ê¥Õ¥È¤ä¥¸¥ã¥ó¥×°Ê³°¤Ë¤â¡¢Æ°¤¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¤Ê¤É¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ò¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢¤«¤±À¼¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éµ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÌÚ¸¶Áª¼ê¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¡ª¡×¤È¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤éºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ê¤É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¥¹¥Ô¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢ÌÚ¸¶Áª¼ê¤¬¡Ö¥Ï¥¤¡ª¡×¤È¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»°±ºÁª¼ê¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤«¤±À¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚ¸¶Áª¼ê¤Ï¡Ö·ë¹½Æñ¤·¤¯¤Æ¡£²óÅ¾¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Ä¤ÄÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢²»¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»°±ºÁª¼ê¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÖÀäÂÐÌµÍý¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»°±ºÁª¼ê¤Ï¡¢ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Î¤«¤±À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤Þ¤ËÀ¼¤¬Î¢ÊÖ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ÌÚ¸¶Áª¼ê¤â¹â²»¤Ç¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê12·î7ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing! Sports&News¡×¤òºÆÊÔ½¸¡Ë