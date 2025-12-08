ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡Âç³Ø¼õ¸³¤Ç¤Î»ÖË¾¹»·èÄê¤ÎÍýÍ³¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö»ä¡¢Íî¤Á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê39¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¼õ¸³¤ÎÍýÍ³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÅÄÃæ¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2009Ç¯¤ËTBS¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¡¢2014Ç¯¡¢Æþ¼Ò5Ç¯¤ÇÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£2020Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ò°ÜÀÒ¤·¡¢¼çÀï¾ì¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤«¤é½÷Í¥¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤ÎMC¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤¹¤ë¤â¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¡Ö¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÀäÂÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ÎÄê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¼õ¸³¤â¡¢»ä¡¢Íî¤Á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Î¤È¤³¤í¤Ï¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬·ù¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¼õ¤«¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤·¤«¼õ¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¤Ë¡¢Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ½¤¤â¡Öº£¤Î¤ª¹Í¤¨¤Ï¡¢¡Ê¹ÔÆ°¤Î¡Ë°ì¤Ä¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿®¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â·ù¤À¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ìµ¤¤¼«¿®¤¬¡Ä¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¡£