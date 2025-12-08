格闘技団体のＫ−１、Ｋｒｕｓｈは８日、公式ＳＮＳで選手やラウンドガールに対する迷惑行為への注意喚起を行った。

Ｋ−１グループ所属の選手・ラウンドガールに対して「盗撮と思われる行為」、「公私にわたる過度な接触」、「入り待ち、出待ち、待ち伏せ、追いかけ行為」などの迷惑行為が発生していると説明。続けて、「当社グループ所属選手・ラウンドガールは皆様からのご声援を活動の糧としておりますが、上記のような行為は、当人たちへ大きな不安や恐怖を与え、日々の活動や私生活にも支障をきたす恐れがございます」とし、過剰な行為には警察への相談や法的措置を講じる場合があることも通達した。

また、特にラウンドガールについて「以下に該当するプレゼントはお受け取りいたしかねます」と記述。

【受け取れないもの】

・飲食物

・植物、生物

・金銭や金券（クーポン券、カタログギフト、プリペイドカードなども含む）

・皮膚に塗布等するもの（化粧品・香水・入浴剤・医薬品・衛生品・カイロなど）

・危険物（火薬・花火・刃物）

・お守り、お札

・高価なもの

・持ち運びが困難なもの（大型、大量、重い）

・汚れ、臭い、破損が激しいもの

・その他プレゼントとして適切でないと判断されるもの

プレゼントはスタッフが確認の上に本人に渡しているとし、「上記の受け取れないものにつきましては、当社の判断で返却または処分させていただきます。皆様のご理解とご協力を、重ねてお願い申し上げます」と伝えた。