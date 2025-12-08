巨人で180勝を挙げた斎藤雅樹氏（60）が、江川卓氏（70）のYouTube「江川卓のたかされ」に出演。多くの名捕手に恵まれた右腕が“違う斎藤”を引き出してくれたと感謝する捕手とは?

斎藤氏は通算18年に及ぶ現役生活で、多くの名捕手に支えられた。

「一番長くやって、僕の投げたい球とか性格とか分かってくれた」のが、村田真一氏だった。

「めちゃめちゃ可愛がってくれて“お前を勝たせてやる”といろいろやってくれた」のが、入団当時の正捕手だった山倉和博氏。

「勝てなかった時期、苦手だった右打者のインコースに“このへん（にアバウト）でいい”としつこく要求して20勝投手に化けさせてくれた」のが、中尾孝義氏。

そして、その中尾氏との交換トレードで1992年5月に新加入したのが大久保博元氏だった。

ブルペンで捕ってもらったこともなく、初バッテリーは何と試合途中で組んだ。

「大丈夫かな？」と思ったら案の定、右打者には使わないシンカーのサインを出してきた。

首を振って「右バッターには投げないんだ」と伝えると、ベンチに帰ってきた大久保氏に「何で投げないんですか？」と言われたという。

「何でって…」。確かに特に理由が浮かばなかった。そこから当時ライバル球団だったヤクルトの広沢克実、池山隆寛、古田敦也ら右の強打者にも使うようになったという。

直球とスライダーを待っている中で交えるシンカーが有効で、斎藤氏は「また“違う斎藤”を引き出してくれたのが大久保」と感謝した。