“おっぱい選抜”1位のAKB48鈴木くるみ、胸元開き衣装姿公開 レジェンドメンバーとの2ショットも「豪華な顔ぶれ」「眩しすぎます」と反響
【モデルプレス＝2025/12/08】AKB48の鈴木くるみが、12月8日までに自身のX（旧Twitter）を更新。日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」のオフショットが話題を呼んでいる。
【写真】“おっぱい選抜”1位のAKB48メンバー、胸元開放した姿
同ライブの企画「おっぱい選抜」で1位に輝いた鈴木は、「『おっぱい選抜』いかがでしたかー？パイセブンよろしくお願いします！」とつづり、胸元が大胆に開いたドレス姿のソロショットや、“パイセブン”と称した選抜メンバーたちとの集合ショットを披露。また、AKB48・SDN48の元メンバー大堀恵との2ショットも載せ、「大堀恵さん本当にありがとうございました まさかご出演いただけると思っていなかったのですごく嬉しかったですし、感謝の気持ちでいっぱいです！！！」と感動の思いを記している。
この投稿に、ファンからは「最高に綺麗」「豪華な顔ぶれ」「眩しすぎます」「華やか」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
