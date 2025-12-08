【ゴルフ日本シリーズJTカップ】

【梅ちゃんのツアー漫遊記】第一線から退く谷口徹さんの「ひねくれキャディー愛」…表で皮肉も、裏での思いやりがすごかった

プロ6年目の金子駆大（23）が賞金王を決めた。

例年、このツアー最終戦で賞金王や優勝争いを盛り上げるのは、最終日の上がり2ホールだ。今年の17番パー5は535ヤード、18番パー3は224ヤード。17番の平均スコアは4.467と18ホールで最もやさしく、30人中ダブルボギー2人の18番は3.500で最難関。17番でイーグルやバーディーを取らせ、18番で選手を苦しめるのが大会のシナリオだ。

今年は小木曽喬（28）ら3人が、通算8アンダーで首位から発進。1打差でレフティーの細野勇策（22）が追う展開。16番まで小木曽に3打ビハインドだった細野が17番のイーグルで12アンダーとし、1打差に迫ってギャラリーを沸かせた。最終組の小木曽もここでバーディーを奪い2打差で最終ホールへ。1組前の細野が右バンカーに入れてボギーとし、小木曽と3打差になったところで勝負は決まったが、小木曽も第1打をグリーン右のラフへ外してボギー。冴えない優勝となった。

今年は例年よりグリーンが硬くて速く、特に奥へ向かって上り傾斜の強い名物の18番のグリーンは右手前のラフも深くてなって選手を苦しめたが、「どうせなら名物ホールの難易度をもっと上げたらどうか」という声がある。

例年、最終日の18番は手前10ヤード、右5ヤードあたりにカップが切られる。下りやカップ横からのパットが外れるとボールはどんどん転がっていき、返しは長いパットが残る。ピンまでは距離があるのでユーティリティーを使う選手も多いが、天気が良ければティーイングエリアに立つと逆光でボールの落としどころが見えない。

「距離はあるし、ピンは見えず、グリーンは奥から急傾斜。18番こそがプロの技術の見せどころです。12月ですから難しい面はありますが、グリーン回りのラフを伸ばして逆目にしたり、カップを奥めに切るなど、見ているファンが『18番のパーセーブは絶対に無理』というほど究極の難度にすれば注目度はもっと上がるはずです。最終戦は人気の女子プロには真似のできないプレーで締めてほしいですね」（ツアー関係者）

来年の「18番」ではどんなドラマが見られるだろうか。

