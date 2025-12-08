ベテランといえど、容赦はない。

【鷹の真実】《松田宣浩の巻》死球禍に思わず弱音、まったく熱くなかった若手時代「このままだと年俸5000万円以上取れない…」

7日に1億円ダウンの年俸2億円で契約更改をしたソフトバンクの今宮健太（34）。小久保監督は遊撃一本でやってきた今宮を来季、一塁、二塁、三塁で起用するプランを発表しており、今宮も「監督から話があった」と、これを認めていた。

遊撃手として、13年連続で開幕戦に出場。これは吉田義男（阪神）、鳥谷敬（阪神）、坂本勇人（巨人）などの名手と並ぶ球界最長タイ記録だ。来季も遊撃出場なら単独トップに躍り出る。

今宮も「遊撃一本でやりたい気持ちもある」とこだわりを見せつつ、「新たな挑戦をしていくということ。監督から話は聞いた。（遊撃以外の起用は）チームのためになるのかなと思う。しっかりと準備する必要がある」と理解。それでも「もちろん、（他の選手に遊撃を）どうぞ、というわけではない」と、競争を勝ち抜く姿勢も見せた。

とはいえ、すでに34歳。近年はケガも増え、今季は46試合の出場にとどまった。その間、遊撃ではプロ4年目の野村勇（29）が台頭。打率.271、12本塁打、40打点で「ポスト今宮」に名乗りを上げた。

小久保監督は日本シリーズ終了直後、「同じことをしていたら来季は多分勝てない。（オフの）テーマは『一度壊す』」と宣言。今季、外野で頭角を現した柳町達（28）にも一塁兼任を通達済みだ。そこにきて、生え抜きの功労者でもある今宮のポジションにもメスを入れる。まさに「聖域なき改革」である。

「以前はベテラン優遇起用の傾向があった小久保監督だが……」と、ソフトバンクOBがこう言う。

「元監督の工藤公康さんに似てきましたね。工藤監督も一時期は『お気に入り選手を優遇している』など批判されたものの、ベテランだろうが特別扱いはしなかった。中でもCSや日本シリーズでは『短期決戦の鬼』と呼ばれるなど、非情采配を連発。シーズン中の主力であっても、不調なら容赦なくベンチスタートさせていた。小久保監督は昨年の日本シリーズではほぼ動かず、ネットなどでは『地蔵』と揶揄された。今季は逆に先手先手と動いた。日本シリーズ4戦目ではローテ通りなら今季13勝の左腕、大関だったところ、同6勝の右腕、大津を投入。期待に応えた大津が好投し、日本一へ王手をかけた」

日本ハムという強力なライバルがいる以上、現状維持はむしろ悪手。聖域解体でV3を狙う小久保監督、本気も本気だ。

