明日の中銀会合を前に豪ドルしっかり＝オセアニア為替概況



明日オーストラリア準備銀行(中央銀行)の政策金利が発表される。第3四半期GDPの約2年ぶりの強い伸びや10月の豪雇用統計の力強さなどもあり、豪中銀の利下げサイクルは素手の終了との見方が広がっており、予想は据え置きでほぼ一致している。物価の状況などもあり、来年早い段階での利上げもありうるのではとの見方が出てきており、注目あ声明などでの今後の姿勢となる。

今日は明日の会合を前に動きにくい展開。豪ドルドルは先週末の上昇を受けて0.6640台を中心に高値圏もみ合い。もっとも高値は0.6648までと金曜日の高値0.6649に届いていない。豪ドル円は103円ばさみの推移から、午後に入って103円10銭台を付けるなど、ややしっかり。



NZドルドルはドル安もあってしっかり、金曜日の高値0.5787を超えて0.5791を付けた。対円では89円82銭と年初来高値を更新。





豪州

12/09 09:30 NAB企業景況感 （11月） 前回 9.0

12/09 12:30 中銀政策金利 （12月） 予想 3.6% 前回 3.6% （豪中銀政策金利）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 予想 2.0万人 前回 4.22万人 （雇用者数）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 予想 4.4% 前回 4.3% （失業率）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 前回 5.53万人 （正規雇用者数）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 前回 -1.31万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

12/11 06:45 製造業活動 （2025年 第3四半期） 前回 -3.0%

