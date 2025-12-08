大阪府池田市とふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を運営する株式会社さとふるは８日、「さとふるクラウドファンディング」にて、「部活動から地域クラブへ【池田の文化・スポーツを未来へつなぐ】プロジェクト」の寄付受け付け開始を発表した。

「さとふるクラウドファンディング」は、ふるさと納税の仕組みを活用して、寄付金の使途に応じた事業を立ち上げ寄付を募る、クラウドファンディング型ふるさと納税サイト。寄付者は同サイト上で具体的な寄付金の使途から寄付先を選択できるほか、自治体への応援メッセージの投稿や集まった寄付金額を随時確認することもできる。

▼事業名：部活動から地域クラブへ【池田の文化・スポーツを未来へつなぐ】プロジェクト

▼目標寄付額：２０００万円

▼受付期間：８日〜来年２月２７日

大阪府池田市は部活動については、多くの人が学生時代に経験し、日本の学校文化を形成しているものと言っても過言ではないと話す。一方で、教員の働き方や少子化の現状に鑑みたときに、すでに学校ごとに体験できる種目に差がある状況であり、今後も継承できる仕組みであるとは言い難い現状があるとし「全国で地域移行に関する特色ある取り組みが実施されていますが、本市では２０２８年度内の完全地域移行をめざしており、指導を担っていただく地域クラブの支援が急務となっております。中学生の新たな活動場所としての地域クラブの定着に向けて、皆さまの温かいご支援をお待ちしております」とコメントした。