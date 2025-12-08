お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が8日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）で、後頭部のケガについて語った。

番組冒頭、共演者に対し「2人の名前がちょっと…」と、頭を打った後遺症を匂わせて笑いを誘った塙。「金曜日の夕方に、演芸ホールで物が落っこってきまして。楽屋で1人で座ってて」と、ケガをした経緯を振り返った。

電話で仕事のオファーを受けていたところ、手帳を出そうとしたタイミングで何かが後頭部を直撃。手で触ってみると「べっとり血が」付いていたといい、タオルで抑えたが「そんなにビショビショ出てるわけじゃないから」と本番をこなし、次の仕事のためラジオ局へ移動したという。

その後病院へ向かい診察を受けたが、「2針ぐらい縫っちゃって」と告白。タレント・平野ノラから、落下物の“正体”について聞かれると、塙は「たらいが落ちてっていうと、一言でパッとイメージがつく。でも何とも言えない、説明しづらい」と告白。小道具を入れるための、組み立て式のプラスチックの衣装ケースだったようで、幸い中身は入っていなかったが「直角に落ちて来たんじゃないか」と予想した。

そして「（病院の）先生も凄い聞くんだよ、何が落ちてきたのか」と振り返り、表現に苦労しながらも「浅草にいるマジシャンが使うような」などと説明。「（診察が）終わった後に、“普段これだけだったら軟膏で済むんだけど、飲み薬も出しておきます”」と言われたことを明かした。

その飲み薬が抗生物質だったため、塙が「そこまで必要ですか？」と質問すると、医師は「なんかちょっと話を聞く限り、結構汚い可能性が」と指摘。相方の土屋伸之はこれに大ウケしながら「あそこの棚って、ビックリするぐらい、雪が積もってるのかっていうぐらいほこりの時がある。害虫とかも可能性があるから」と推測。塙も「おネズミさんがいる可能性があるからね」と納得していた。