¥È¥é¥¸¥ãÀîÅç¡¡º£Ç¯¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶ÄÅ·¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¡¡»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¡Öº£½µËö¤Ë¤Ï¡Ä¡×¤µ¤é¤Ë»î¸³¤¬
¡¡¡ÖTravis¡¡Japan¡×¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡Ê¤Î¤¨¤ë¡¢31¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÈß·´×Ìé¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤â´Þ¤á¤¿ÆÃ½¸´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£Ç¯¤Î¸Ä¿ÍÅªÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÀîÅç¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥×¾ì¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¼¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£ÅÚÃÏ¤ò¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤ÇÀ°È÷¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤ÈÀîÅç¤Ï¡Ö¤³¤ìËÍ¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë½Åµ¡¤Ç¥¥ã¥ó¥×¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤â¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¾ì¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤º¤ìTravis¡¡Japan¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤³¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤À¤È¸À¤¤¡Ö¤½¤³¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê½Åµ¡¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÈµö¾Ú¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÁ´¤Æºî¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡ÖºÇ½é¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÌÚ¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤Î»ñ³Ê¤È¤«¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¡Ö¥½¥í¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀîÅç¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë»þ¤â¥¥ã¥ó¥×Æ»¶ñ°ì¼°»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤°¤é¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À´°À®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¢2027Ç¯¤°¤é¤¤ÌÜ°Â¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¤¤¤Ä¤«¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡´°À®¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡ÖÅÚÃÏÀ°È÷¤·¤Æ¡¢¶è²è¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Öº£½µËöÅÅµ¤¹©»ö»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀîÅç¡£¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÂè°ì¼ïÅÅµ¤¹©»ö»Î¤òº£½µËö¼õ¤±¤ë³§¤µ¤Þ¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖTravis¡¡Japan¥é¥ó¥É¤òºî¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡