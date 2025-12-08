『ボイプラ』発EVNNE、5人で活動継続へ 完全体での契約延長ならず「大きな寂しさを感じております」【報告全文】
韓国の7人組ボーイズグループ・EVNNE（イブン）が、5人で活動を継続することが8日、発表された。ユ・スンオン、チ・ユンソが、当初の契約期間である2025年12月をもって、EVNNEとしての活動を終了し、所属事務所「YUE HUA」に復帰する。
EVNNEが所属するJellyfish Entertainmentは「2026年より、EVNNEのケイタ、パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフの5名は、Jellyfishと専属契約を締結することで合意し、当社は所属アーティストとしてEVNNEの活動を全面的に支援してまいります」と発表。「ユ・スンオン、チ・ユンソにつきましては、長期にわたる協議の結果、チームとしての契約を終了し、元の所属事務所へ復帰することとなりました」と説明した。
続けて「2023年9月から2025年12月までEVNNEの一員として活躍し、多くの愛をいただいた2人であるだけに、当社として大きな寂しさを感じております」とし、「しかし、長い熟考の末に決断を下した2人を尊重し、今後それぞれの場所で素晴らしい活動を続けていくことを心より応援してまいります」と伝えた。
同グループは、韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』（2023年）に出演していた日本人のケイタ、韓国人のパク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ユ・スンオン、チ・ユンソ、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフからなる7人組で2023年9月にデビュー。メンバーそれぞれの所属事務所は、WAKEONEが4人（パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフ）、YUE HUAエンターテインメントが2人（ユ・スンオン、チ・ユンソ）、RAIN Companyが1人（ケイタ）だった。
当初の契約期間は、2025年12月だったが、11月に「多数のEVNNEメンバーは2026年1月からJellyfish Entertainmentで直接専属契約を締結し、EVNNEとして活動を継続することで合意に至りました」と発表していた。
【報告全文】
こんにちは。Jellyfish Entertainmentです。
いつもEVNNE（イブン）に大きな愛と応援をお寄せくださるENNVEの皆さまに心より感謝申し上げ、EVNNEの今後の活動につきまして、以下の通りご案内いたします。
2026年より、EVNNEのケイタ、パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフの5名は、Jellyfishと専属契約を締結することで合意し、当社は所属アーティストとしてEVNNEの活動を全面的に支援してまいります。
ユ・スンオン、チ・ユンソにつきましては、長期にわたる協議の結果、チームとしての契約を終了し、元の所属事務所へ復帰することとなりました。
2023年9月から2025年12月までEVNNEの一員として活躍し、多くの愛をいただいた2人であるだけに、当社として大きな寂しさを感じております。しかし、長い熟考の末に決断を下した2人を尊重し、今後それぞれの場所で素晴らしい活動を続けていくことを心より応援してまいります。
この度の突然のご報告により、ENNVEの皆さまにご心配をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。7名で活動するEVNNEの残された時間につきましても、たくさんの愛と惜しみない応援をお願いします。
当社は今後もEVNNEの活動のために、全力で取り組んでまいります。
