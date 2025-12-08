ÍèÇ¯Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡×½é²óOP¡È°ÛÎã¡É¥¢¥Ë¥á±é½Ð¡¡2É¤¤Î±î¤òÉ½¸½¡ª96Ç¯¡Ö½¨µÈ¡××Ç×Ê¡ÈÅ¥Âçº¬¡É¼Â¿©¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡Ê1·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Î½é²ó¡Ê15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤Î»î¼Ì²ñ¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÁÆ¬¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±é½Ð¤òÍÑ¤¤¤Æ¡È2É¤¤Î±î¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤äMr.Children¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¤Îº£ÄÅÎÉ¼ù»á¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1996Ç¯¡Ö½¨µÈ¡×½é²ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢Æ£µÈÏº¡ÊË¿Ã½¨µÈ¡Ë¤¬¡ÈÅ¥Âçº¬¡É¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì´¤È´õË¾¤ò¶»¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ëË¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÈÅ·²¼°ì¡É¤ÎÊäº´Ìò¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤òÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡½é²óÂæËÜ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Î»ØÄê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È½ñ¤¤Ë¡ÖÆóÉ¤¤Î±î¡×¡£·»Äï¤ò¡È±î¡É¤ËÌÏ¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Âç²Ï½é²ó¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë±é½Ð¡£¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÅÏî´ÎÉÍº´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±ÇÁü²½¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢CG¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È¡£¡ÊÆüÍË¸á¸å¡Ë8»þ¤Ë²¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¥¢¥Ë¥á¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤Î¤â¡¢°Õ³°À¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¤ä20Ç¯¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×½é²óËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢ÀªÎÏ¤ò¼¨¤¹3DÃÏ¿ÞÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½¨µÈ¡×½é²ó¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤ÎÆüµÈ¡ÊÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ë¤¬Å¥Âçº¬¤ò¤«¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¡£º£²ó¤Ï±î¤Î¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤¬¼Â¼Ì¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢ÃÓ¾¾¤¬Å¥Âçº¬¤ò¼Â¿©¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¿©´¶¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¿·Á¯¤ÇÅÚ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¶ì¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏî´´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢ÌîºÚ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÁª¤ÓÊüÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¸õÊä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤«¤éÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÄº¤¤¤Æ¡¢Âçº¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Î¤³¤È¤Ï¡ËÆ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤Ê¤²¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£