あんなに「信用しない」と言っていた同僚と楽しくおしゃべり!?【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.19】
※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。同じ合コンに参加していた赤木さんとその話をしていたところ、黒沢さんが物陰から立ち聞き。それ以来、黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは毎朝、彼女の機嫌を気にするようになってしまう。
この日の黒沢さんは上機嫌だったが、上司が仕事の遅さを指摘。その嫌味に同調した赤木さんを、いじめだと敵視するようになる。
そんな黒沢さんの態度を不満に思った白山さんは、彼氏に相談。すると、言いたいことがあるなら本人に言うべきだと言われて…。
黒沢さんとの関係悪化を恐れて何も言えずにいた白山さんですが、グイグイ来る彼氏のおかげで一念発起。もしも黒沢さんが不機嫌だったら、本音をぶつけようと決意します。
白山さんが意気込んで出社すると、あれほど悪口を言っていた赤木さんと楽しそうに談笑中。仲直りしたならいいのですが、黒沢さんの「今のは…」という言葉の後には何が続くのでしょうか。
(スズ)