U18ブロックリーグ…東海大福岡が全勝優勝、安定したディフェンスを武器にトップリーグ入替戦へ

12月7日、『U18日清食品ブロックリーグ2025』女子の試合が開催され、東海大学付属福岡（福岡県）が7勝0敗でグループG優勝を決めると同時に、『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』への出場権を手にした。

昨年はトップリーグを経験した東海大福岡は、9月13日の開幕戦でとわの森三愛高校（北海道）に100－50のダブルスコアで勝利。同20日の神戸龍谷高校（兵庫県）にも100点ゲームで快勝した。その後も強度の高いディフェンスを軸に失点を抑え、7戦全勝で優勝を飾った。

東海大福岡のキャプテンを務めた東口紅愛は、「本当はU18日清食品トップリーグでプレーしたいという気持ちがあったのですが、U18日清食品ブロックリーグで戦うからには全勝優勝して、良い経験を次に繋ぐことを目標にして戦ってきました。まずは全勝優勝ができて良かったです」と、今年トップリーグに出場できなかった悔しさをバネに、ブロックリーグ全勝を目指したとコメント。

「もともとディフェンスは安定していたので、ディフェンスから仕掛けてオフェンスに繋げるようになったのが、このリーグ戦での収穫になりました。この大会では、試合中に10点とか20点リードしていても、気を抜いたりするようなことがあれば『得失点差のことがあるよ』と声を掛け合って集中するようにしていました。今の2年生は去年にトップリーグを経験しているので、入替戦に勝ちたい気持ちが強く、良い戦いをしてくれると思います」と、大会期間中のチームの成長を確信し、トップリーグ入替戦に出場する後輩たちの活躍に期待を寄せた。





◆■『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』女子出場チーム

▼トップリーグ下位※4チーム



日本航空高校北海道（北海道／5位）



慶誠高校（熊本県／6位）



千葉経済大学附属高校（千葉県／7位）



昭和学院高校（千葉県／8位）

▼ブロックリーグ優勝※8チーム



県立湯沢翔北高校（秋田県／グループA）



八雲学園高校（東京都／グループB）



福井工業大学附属福井高校（福井県／グループC）



四日市メリノール高校（三重県／グループD）



京都両洋高校（京都府／グループE）



福岡大学附属若葉高校（福岡県／グループF）



東海大学付属福岡（福岡県／グループG）



大阪薫英女学院（大阪府／グループH）

◆■『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』女子の組み合わせ

☆ブロックリーグ優勝チーム内での順位決定方法は、①勝ち点数、②得失点、③得点数で決定する。



▼トーナメントA



1回戦 BL1位 vs BL8位



2回戦 昭和学院高校（TL8位） vs A1回戦の勝者

▼トーナメントB



1回戦 BL2位 vs BL7位



2回戦 千葉経済大学附属高校（TL7位） vs B1回戦の勝者

▼トーナメントC



1回戦 BL3位 vs BL6位



2回戦 慶誠高校（TL6位） vs C1回戦の勝者

▼トーナメントD



1回戦 BL4位 vs BL5位



2回戦 日本航空高校北海道（TL5位） vs D1回戦の勝者