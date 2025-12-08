U18ブロックリーグ…7試合中4試合で100点ゲーム、八雲学園高校がグループB全勝優勝

12月7日、『U18日清食品ブロックリーグ2025』女子の試合が開催され、八雲学園高校（東京都）が7勝0敗でグループB優勝を決めると同時に、『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』への出場権を手にした。

八雲学園は9月15日の初戦で埼玉栄高校に97－70で勝利すると、勢いに乗り6連勝を記録。最終戦の相手となった札幌山の手高校も6勝で、直接対決を124－97で勝利し、全勝優勝を果たした。今大会で7試合中4試合で100点ゲームを見せた八雲学園。7試合の総得点も730得点と圧倒的なオフェンス力を見せた。

八雲学園のキャプテンを務めた松崎菜緒は、「優勝を決める試合で、全国の常連である札幌山の手を相手に100点ゲームで勝てたのはとてもうれしいです。ディフェンスでちゃんと声を掛け合い、オフェンスでも留学生ばかりに頼らずに自分たちで攻めて、適切なタイミングでパスを出せました。リーグ戦を通じて、全員が止まらずに走る 自分たちのバスケができていることは成長だと思います」と、チームで勝ち取った優勝を喜んだ。3月に行われる入れ替え戦については、「今の代では1、2年生があまり試合に出られていないので経験が課題ですが、私たちと一緒に練習していることを生かして、是非『U18日清食品トップリーグ』に出場してほしいです」と、次世代にエールを送った。

◆■『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』女子出場チーム

▼トップリーグ下位※4チーム



日本航空高校北海道（北海道／5位）



慶誠高校（熊本県／6位）



千葉経済大学附属高校（千葉県／7位）



昭和学院高校（千葉県／8位）

▼ブロックリーグ優勝※8チーム



県立湯沢翔北高校（秋田県／グループA）



八雲学園高校（東京都／グループB）



福井工業大学附属福井高校（福井県／グループC）



四日市メリノール高校（三重県／グループD）



京都両洋高校（京都府／グループE）



福岡大学附属若葉高校（福岡県／グループF）



東海大学付属福岡（福岡県／グループG）



大阪薫英女学院（大阪府／グループH）

◆■『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』女子の組み合わせ

☆ブロックリーグ優勝チーム内での順位決定方法は、①勝ち点数、②得失点、③得点数で決定する。



▼トーナメントA



1回戦 BL1位 vs BL8位



2回戦 昭和学院高校（TL8位） vs A1回戦の勝者

▼トーナメントB



1回戦 BL2位 vs BL7位



2回戦 千葉経済大学附属高校（TL7位） vs B1回戦の勝者

▼トーナメントC



1回戦 BL3位 vs BL6位



2回戦 慶誠高校（TL6位） vs C1回戦の勝者

▼トーナメントD



1回戦 BL4位 vs BL5位



2回戦 日本航空高校北海道（TL5位） vs D1回戦の勝者