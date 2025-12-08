Snow Man佐久間大介が個人Xで、12月5・6・7日にみずほPayPayドームで『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』福岡を訪れた際に堪能した、“福岡ごはん”ショットを公開した。

【写真】佐久間大介がツアー先の福岡で味わったもつ鍋や明太子など①～③

■自身がパーソナリティのラジオをリアタイしながらのごはんタイムを報告

佐久間は12月6日にポスト。公開したのはもつ鍋を取り分けたお椀ふたつと辛子明太子がのっかった白ごはん、そして山盛りサラダの写真。もつ鍋の入ったお椀にはお店のロゴらしき文字もチラリ。

「俺は福岡を満喫しながらマテムり聴きます」と、佐久間がパーソナリティを務めるラジオ『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』を聴きながら福岡ごはんを味わったことがわかるメッセージも添えられている。

「もつ鍋2杯はわんぱく（笑）」「行きたかったお店だ」「おいしそうでうらやま」「ライブ後はしっかり食べて栄養つけてね」などファンの声が続々と到着。

なお佐久間は、11月15・16日の大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演で訪れた北海道のグルメ写真もポストしている。

さらに『マテムり』公式Xでもオフショットを公開。佐久間が黒のライダースジャケット＆デニムコーデで顔を傾けてニッコリほほ笑みながら番組タイトルのボードを掲げている。

■福岡公演3Daysと共に“福岡ごはん”も満喫した佐久間

■「北海道で爆食いした、海鮮丼と味噌ラーメン」（佐久間）

■黒のライダースジャケットをまといほほ笑む『マテムり』オフショット