雑誌『RISER MAGAZINE』の公式SNSにて、12月29日発売の『RISER MAGAZINE』vol.14の特別付録、「木村拓哉 / MY ONLY REDWINGS」の表紙ビジュアルが公開された。

【画像】木村拓哉のレッドウィングを主役にしたコーディネート／木村拓哉と愛車のハーレーダビッドソン

■木村拓哉が膝を抱えて座る“ブーツ映え”の1枚

公開されたカバー写真では、デニムオンデニムのラフなスタイルにレッドウィングのブーツを合わせた木村が、膝を抱えるようにして床に座り、腕を膝に置きながら横目でカメラを見つめている。

背後に置かれたバイクとの組み合わせも相まって、レッドウィングのブーツがより力強い存在感を放つ。無駄を削ぎ落とした構図と独特の陰影が、木村の大人の渋さと佇まいをいっそう際立たせる1枚だ。

「木村拓哉 / MY ONLY REDWINGS」は、レッドウィングジャパン20周年を記念したスペシャルブック。長年レッドウィングを愛用してきた木村のスタイルや、ブーツへのこだわりに迫る内容となりそうだ。

■誌面にはバイカー必見の濃密コンテンツが並ぶ

誌面では、木村が登場する「TAKUYA KIMURA × H-D XL1200 NS」をはじめ、バイカー層にはたまらないコンテンツを多数掲載。

・EXCLUSIVE INTERVIEW WITH JOEY WILLSON / FRISCO HELLS ANGELS

・THE BEST WAY TO RIDE AN M8 SOFTAIL

・THE BORN-FREE BIKE BY SMITH PROCESS

・FIGHTING SHOVEL CLUBMAN ROADRACE

・2026 INDIAN MOTORCYCLE LINEUP

・BMW Motorrad / One Dna, Three Styles

・FANTIC x 46 Works Custom Project

など、読み応えあるラインナップとなっている。

■木村拓哉と愛車のハーレーダビッドソン