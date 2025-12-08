木村拓哉がデニムオンデニム×レッドウィングで魅せる大人のワークスタイル。膝を抱えて座り横目にカメラを見つめる渋さあふれるビジュアル公開
雑誌『RISER MAGAZINE』の公式SNSにて、12月29日発売の『RISER MAGAZINE』vol.14の特別付録、「木村拓哉 / MY ONLY REDWINGS」の表紙ビジュアルが公開された。
【画像】木村拓哉のレッドウィングを主役にしたコーディネート／木村拓哉と愛車のハーレーダビッドソン
■木村拓哉が膝を抱えて座る“ブーツ映え”の1枚
公開されたカバー写真では、デニムオンデニムのラフなスタイルにレッドウィングのブーツを合わせた木村が、膝を抱えるようにして床に座り、腕を膝に置きながら横目でカメラを見つめている。
背後に置かれたバイクとの組み合わせも相まって、レッドウィングのブーツがより力強い存在感を放つ。無駄を削ぎ落とした構図と独特の陰影が、木村の大人の渋さと佇まいをいっそう際立たせる1枚だ。
「木村拓哉 / MY ONLY REDWINGS」は、レッドウィングジャパン20周年を記念したスペシャルブック。長年レッドウィングを愛用してきた木村のスタイルや、ブーツへのこだわりに迫る内容となりそうだ。
■誌面にはバイカー必見の濃密コンテンツが並ぶ
誌面では、木村が登場する「TAKUYA KIMURA × H-D XL1200 NS」をはじめ、バイカー層にはたまらないコンテンツを多数掲載。
・EXCLUSIVE INTERVIEW WITH JOEY WILLSON / FRISCO HELLS ANGELS
・THE BEST WAY TO RIDE AN M8 SOFTAIL
・THE BORN-FREE BIKE BY SMITH PROCESS
・FIGHTING SHOVEL CLUBMAN ROADRACE
・2026 INDIAN MOTORCYCLE LINEUP
・BMW Motorrad / One Dna, Three Styles
・FANTIC x 46 Works Custom Project
など、読み応えあるラインナップとなっている。