SixTONESの森本慎太郎＆高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）、なにわ男子の藤原丈一郎＆大橋和也が12月7日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』2時間SPに出演。オフショットとオフムービーが続々と番組公式Xで公開されている。

■高地と大橋はエプロン姿も披露

放送された「DASH 100人食堂」は、地域の祭りやイベントが激減した過疎化の町に活気を取り戻してもらうべく、町の人を100人集め、地元自慢の食材を使って即興アイデア料理を振る舞う新企画。今回の舞台は、山口県阿武町。

未公開映像では、森本・高地・藤原・大橋が歩きながらトークするシーンを公開。久しぶりの『DASH』登場となった大橋に「いろんなことがトラウマになって来れなくなっちゃった？」とツッコむ森本に「ちゃう！ちゃう！ちゃう！ちゃう！」と大橋は全力で否定。

森本が「大橋くんは開始早々船酔いでダウンして、そこから見なくなった」と畳み掛けると、藤原が「伝説のカニ漁ね」と補足。「あれめっちゃ気まずかったよ。起きた瞬間、朝になってたからな」と大橋は真相を告白する。

「深夜12時くらいに船に乗って出発して、早々に船酔いしてもうて。『すみません！少しだけ寝かせてください』って言って。30分くらい寝たと思ったら、起きたら漁がはじまってた」とのこと。森本が「それ以来の日本海側」と締め、4人は手を叩いて爆笑した。

さらに「100人食堂」の手書きのれんを指す、バンダナ＆エプロン姿の高地と大橋、そして森本と藤原のオフショット2枚も。

高地が「漁師さんがいい情報をくれた」と語る未公開映像も公開。「今ね、シイラがおいしいって」とうれしそうに話す高地に「シイラ、おいしいらしい？」とダジャレ交じりで返す森本。高地は「おいシイラだね」とサラッと返し、「リーダー！」と、このとき不在だった“ダジャレといえば”の城島茂に呼びかけていた。

またオフショットでは「町民を集めるべく」サンドイッチ・ボードで呼びかけるダブルピース姿の大橋や、「料理男子」の高地と大橋のバンダナ＆エプロン姿ツーショット、高地が真剣に料理する姿も。

「100人食堂」看板の前で笑顔を見せる森本＆藤原、「100人食堂、大成功！」と地元の人たちと叫ぶ動画も公開されている。

またこの日は、DASH島を手造りの木造船で航海し隣の島へ向かう「造船計画」企画も放送。

オフショットでは、「完成した手作り木造船に帆を取り付け いざ操船に挑戦！」する森本と城島が。さらに船の上に立つ森本の姿や、「2級小型船舶操縦士免許を持つ」高地と共に森本も船に乗る様子も。「DASH島の特産品たち」のリーダーコレクションに笑い合う森本と高地の姿も公開されている。

