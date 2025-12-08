ストリーム <3071> [東証Ｓ] が12月8日後場(15:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比51.7％増の9100万円に拡大したが、通期計画の2億円に対する進捗率は45.5％となり、5年平均の46.4％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.4％減の1億0900万円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.4倍の2400万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.3％→0.3％とほぼ横ばいだった。



