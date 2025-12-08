8日15時現在の日経平均株価は前週末比28.50円（0.06％）高の5万520.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1258、値下がりは299、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を42.95円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が22.40円、ディスコ <6146>が9.43円、アドテスト <6857>が9.36円、住友電 <5802>が9.13円と続く。



マイナス寄与度は139.38円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が48.94円、東エレク <8035>が24.07円、イオン <8267>が16.45円、レーザーテク <6920>が14.71円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、不動産、建設、パルプ・紙と続く。値下がり上位には小売、銀行、情報・通信が並んでいる。



※15時0分7秒時点



株探ニュース

