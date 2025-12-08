2Æü´Ö¸ÂÄê¡ª¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎºÇ¹âÊö¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼ ¥Ö¥ë¡¼¥é¥Ù¥ë¡×¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ç³«ºÅ
180°Ê¾å¤Î¹ñ¡¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎºÇ¹âÊö¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼ ¥Ö¥ë¡¼¥é¥Ù¥ë¡×¡£¤½¤Î¡È¤ª¤è¤½°ìËüÃ®¤Ë°ìÃ®¡É¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î´õ¾¯À¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖThe Art of Rarity¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¤¢¤ë¡ÖCRANES 6142¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡¦14Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖDROP OF BLUE¡×(1300±ß)
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÂ¼¹¯Êå¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡ÈÃµµá¼Ô¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¡¼¥È¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼ ¥Ö¥ë¡¼¥é¥Ù¥ë¡×¤Î¿¼¤ß¤ÈÎò»Ë¤òÃ©¤ëË×ÆþÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡£¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
²ñ¾ìÆâ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥é¥Ù¥ë¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë3¤Ä¤Î¡ÈC¡É¡¢¡ÖCask(Ã®)¡×¡ÖCharacter(Ì£¤ï¤¤)¡×¡ÖCraftsmanship(¿¦¿Íµ»)¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖRare Cask ¡Èµ²±¤ÎÃÂÀ¸¡É¡×¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤ÎÃ®¤ÎÃæ¤«¤é¤ï¤º¤«¤·¤«Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡¢´õ¾¯¤Ê¸¶¼ò¤Î¸¶ÅÀ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¡£»þ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿Ã®¤Îµ²±¤¬¡¢²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤È¤â¤ËÊÉÌÌ¤ËºÌ¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡×¤Î200Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥é¥Ù¥ë¡×¤È¤¤¤¦¡È´ñÀ×¤Î°ìÅ©¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯´¶Æ°¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡£
¡ÖRare Character ¡ÈÌ£¤ï¤¤¤È¤ÎÁø¶ø¡É¡×¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥é¥Ù¥ë¡×¤ÎÂ¿ÁØÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¹á¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢À¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¡ÖQuarter Room¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦ÌîÂ¼¶õ¿Í¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖDROP OF BLUE¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¡ÖRare Craftsmanship ¡È·Ñ¾µ¤Îµ°À×¡É¡×¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢200Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤ò¾å±Ç¡£¿¦¿Í¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò²ÏÂ¼¤µ¤ó¤¬ºÆ²ò¼á¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼ ¥Ö¥ë¡¼¥é¥Ù¥ë¡×¤ä¡¢²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
ºÇ¹âÊö¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎÎò»Ë¤È¥¢¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼½é¿´¼Ô¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
