中村俊介、“息子＆娘”と仲良し3ショット「高身長家族素敵」「イケメン親子ですね」
俳優の中沢元紀（25）が6日、自身のインスタグラムを更新。5日にシーズン1が完結したWOWOWの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ』で父親役を演じた中村俊介（50）、姉役を演じた田鍋梨々花（21）との“家族写真”を公開した。
【写真】「高身長家族素敵」「イケメン親子ですね」中村俊介＆中沢元紀＆田鍋梨々花の“家族写真”
中沢は「season1が完結しました。いかがでしたか？それぞれの関係も変化してきましたね！皆さんの感想ぜひ聞かせてください」とのコメントとともに、表札のついた“自宅”前での中村と田鍋との3ショットや、中村との“親子”2ショットなどをアップした。
この投稿にコメント欄では「高身長家族素敵だー」「イケメン親子ですね！」「美形親子写真眩しいです 最終回は姉弟愛にあふれていてほんわかしました」「中村さんと田鍋ちゃんの化学反応がどんどん深まっていて、最終回は甘くてドキドキで…是永家の日常もすごくリアルで可愛くて、背が高い家族のやりとりには毎回笑わずにはいられませんでした」「早くシーズン2観たい」などの反響が寄せられている。
同作は、俳優・福本莉子と高橋恭平（なにわ男子）がW主演。漫画家・咲坂伊緒氏による大ヒット作品が初の連続ドラマ化され、2シーズンにわたり、ヒロイン・木下仁菜子（福本）、仁菜子の初恋の相手・一ノ瀬蓮（高橋）、周囲の友人たちの恋模様を丁寧に描く。シーズン2は来年1月9日より放送・配信が開始される。
【写真】「高身長家族素敵」「イケメン親子ですね」中村俊介＆中沢元紀＆田鍋梨々花の“家族写真”
中沢は「season1が完結しました。いかがでしたか？それぞれの関係も変化してきましたね！皆さんの感想ぜひ聞かせてください」とのコメントとともに、表札のついた“自宅”前での中村と田鍋との3ショットや、中村との“親子”2ショットなどをアップした。
同作は、俳優・福本莉子と高橋恭平（なにわ男子）がW主演。漫画家・咲坂伊緒氏による大ヒット作品が初の連続ドラマ化され、2シーズンにわたり、ヒロイン・木下仁菜子（福本）、仁菜子の初恋の相手・一ノ瀬蓮（高橋）、周囲の友人たちの恋模様を丁寧に描く。シーズン2は来年1月9日より放送・配信が開始される。