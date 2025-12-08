室井佑月、緊急手術を報告 2日前の投稿から一変「尿管結石じゃなく…」
タレントで作家の室井佑月（55）が8日、自身のXを更新。緊急手術を行うことを伝えた。
【写真】2週間前には…笑顔でピースを披露していた室井佑月
室井は6日、自身のXで「昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ。病院開く時間になったので（一瞬、救急車も考えた）、なんとか車に乗っていってきた。『尿管結石』だったよ。尻に痛み止め坐薬入れ二十分したら、痛みが消え、頭の中で洗剤のCM曲が流れ出したわ」と投稿。
ところが、8日になって「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった。充電して、麻酔が切れたら報告します。心配かけて、ごめんね」と記した。
