鉄拳、久々のテレビ出演を告白「今年4年ぶりに出た」 人生どん底から…パラパラ漫画誕生秘話
お笑い芸人の鉄拳（53）が、9日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』2時間スペシャル（後9：00）に出演。「テレビ自体久しぶりで今年4年ぶりに出たんです」と打ち明ける。
【番組カット】ムロツヨシ、広瀬アリス、片寄涼太ら豪華ゲストが登場
芸人として仕事が減っていき、人生のどん底にいた鉄拳。ある日、代打で受けたひとつの仕事を機に、まさかの人生が動き始める。多くの人々の感動を呼んだあのパラパラ漫画誕生秘話を再現ドラマで送る。また、鉄拳が鶴瓶に描き下ろしイラストをサプライズプレゼント。6時間かけたという力作にスタジオ感動。いったいどんなイラストなのか
スタジオゲストにはそのほか、ムロツヨシ、広瀬アリス、片寄涼太（GENERATIONS）、藤本美貴、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）も出演する。
【番組カット】ムロツヨシ、広瀬アリス、片寄涼太ら豪華ゲストが登場
芸人として仕事が減っていき、人生のどん底にいた鉄拳。ある日、代打で受けたひとつの仕事を機に、まさかの人生が動き始める。多くの人々の感動を呼んだあのパラパラ漫画誕生秘話を再現ドラマで送る。また、鉄拳が鶴瓶に描き下ろしイラストをサプライズプレゼント。6時間かけたという力作にスタジオ感動。いったいどんなイラストなのか
スタジオゲストにはそのほか、ムロツヨシ、広瀬アリス、片寄涼太（GENERATIONS）、藤本美貴、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）も出演する。