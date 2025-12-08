¼Â¼ÌÈÇ¡ØWIND BREAKER¡Ù¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¢¥Ë¥áÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ëÉû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç·èÄê¡¡°ìÉô¤¬Àè¹Ô¸ø³«
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÎÉû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç¤¬12Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆâÅÄÍºÇÏ¡ÊºùÌò¡Ë¡¢ÀéÍÕæÆÌé¡ÊÜÀ°æÌò¡Ë¡¢Åçºê¿®Ä¹¡ÊÁÉÛÄÌò¡¢¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢Çß¸¶Íµ°ìÏº¡Ê½½µµÌò¡Ë¡¢¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡ÊÅÆ¼ª»³Ìò¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤¬¼Â¼ÌÈÇ¤ÎÉû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤¬¡É½é¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆâÅÄÍºÇÏ¡õÀéÍÕæÆÌé¡õÅçùõ¿®Ä¹¤é¥¢¥Ë¥áÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤¬´Õ¾Þ²ñ³«ºÅ¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤Ç¡ÖÃç´Ö¤Ê¤ó¤Æ¼ÙËâ¤Ê¤À¤±¤À¡×¤È°ìÉ¤Ïµ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿ºùÍÚ¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤¬¡¢Ä®¤ò¼é¤ëÀµµÁ¤ÎÉÔÎÉ½¸ÃÄ¡ÈËÉÉ÷Îë¡Ê¤Ü¤¦¤Õ¤¦¤ê¤ó¡Ë¡É¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ®¤¦°ÕÌ£¤òÃÎ¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¿å¾å¤Î¤Û¤«¡¢ÜÀ°æ½©É§Ìò¤ÎÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢ÁÉÛÄÈ»ÈôÌò¤Î¹Ë·¼±Ê¡¢¿ù²¼µþÂÀÏºÌò¤ÎJUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢É¢ÅÐÇÏÌò¤ÎÃæÂô¸µµª¡¢ÇßµÜ°ìÌò¤Î¾å¿ùÉ¢Ê¿¡¢µÌ¤³¤È¤ÏÌò¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢ÅÆ¼ª»³Ãú»ÒÌò¤Î»³²¼¹¬µ±¡¢½½µµ¾òÌò¤ÎßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¤é¡¢¼ÂÎÏÇÉ¡¦ÃíÌÜ³ô¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡Éû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤ÀÀ¼Í¥¿Ø¤¬¡¢º£ºî¤ò½é¤á¤ÆÁ´°÷¤Ç´Ñ¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë5¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ÏÃ¤»¤ë¥È¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÀ¼Í¥¿Ø¤«¤é¤Î±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÏÇú¾ÐÉ¬»ê¡£Ç®¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢Ê¹¤¤É¤³¤íËþºÜ¤Î2»þ´Ö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¤½¤ÎÉû²»À¼¤Î°ìÉô¤¬ÆÃÊÌ¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿å¾å±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ºù¤¬¾¦Å¹³¹¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¡Ö¾¦Å¹³¹¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¡¢±éµ»¤«¤éÈþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥³¥á¥ó¥È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤À¼Í¥¿Ø¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ä¡¢±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÉ÷¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£
¡¡Éû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä·à¾ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
