【きょうから】韓国ドラマ『花郎＜ファラン＞』、放送スタート パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、SHINee・ミンホ、BTS・Vが豪華共演の時代劇
俳優のパク・ソジュン、パク・ヒョンシク、Ara、SHINeeのミンホ、BTSのVが出演する韓国ドラマ『花郎＜ファラン＞』（全24話）が、きょう8日より（後10：10〜）CSホームドラマチャンネルで放送される。
【場面ショット】パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、SHINee・ミンホ、BTS・Vが豪華共演
主演は、今作が時代劇初挑戦となったパク・ソジュン。新羅の美しき国家親衛隊・花郎を熱演し、新たな魅力を開花させた。さらに、パク・ヒョンシクをはじめ、SHINeeのミンホやBTSのVなどK-POPスターの豪華共演が実現。『最高です！スンシンちゃん』『王の顔』などの話題作を手がけた演出家ユン・ソンシクが花郎たちの青春ストーリーをダイナミックかつロマンティックに描き出す、花郎＜ファラン＞たちの愛と成長を描いた青春ロマンス時代劇となっている。
■あらすじ
今から1500年前の新羅時代。賤民の村で暮らすムミョン（パク・ソジュン）は、生き別れた家族を捜したいという親友マンムン（イ・グァンス）と共に都に潜入するが、禁軍に追われて深手を負い、マンムンは命を落としてしまう。ムミョンはマンムンの本名“ソヌ”を名乗り、彼の妹であるアロ（Ara）を守るために生きようと決意する。一方、新羅第24代王の真興（チヌン）王（パク・ヒョンシク）は、摂政の母・只召（チソ）太后の命令で世間に顔を明かすことなく生きている。不眠に悩む真興王は、街で語り部のアロの話を聞いているうちに眠りに誘われ、彼女に興味を抱く。
そんな中、只召太后は見目麗しい貴公子を集めて王の親衛隊“花郎（ファラン）”を創成すると宣言。ムミョンことソヌは親友の命を奪った者への復讐心から、真興王は母から王権を奪還すべくジディという偽名で花郎になる。それぞれの目的を果たすために花郎となったソヌとジディはぶつかり合いながらも絆を深め、成長していくが…。
■演出
ユン・ソンシク、キム・ヨンジョ
■脚本
パク・ウニョン
■出演
パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、Ara、ミンホ（SHINee）、V（BTS）、ト・ジハン、チョ・ユヌ
【場面ショット】パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、SHINee・ミンホ、BTS・Vが豪華共演
主演は、今作が時代劇初挑戦となったパク・ソジュン。新羅の美しき国家親衛隊・花郎を熱演し、新たな魅力を開花させた。さらに、パク・ヒョンシクをはじめ、SHINeeのミンホやBTSのVなどK-POPスターの豪華共演が実現。『最高です！スンシンちゃん』『王の顔』などの話題作を手がけた演出家ユン・ソンシクが花郎たちの青春ストーリーをダイナミックかつロマンティックに描き出す、花郎＜ファラン＞たちの愛と成長を描いた青春ロマンス時代劇となっている。
今から1500年前の新羅時代。賤民の村で暮らすムミョン（パク・ソジュン）は、生き別れた家族を捜したいという親友マンムン（イ・グァンス）と共に都に潜入するが、禁軍に追われて深手を負い、マンムンは命を落としてしまう。ムミョンはマンムンの本名“ソヌ”を名乗り、彼の妹であるアロ（Ara）を守るために生きようと決意する。一方、新羅第24代王の真興（チヌン）王（パク・ヒョンシク）は、摂政の母・只召（チソ）太后の命令で世間に顔を明かすことなく生きている。不眠に悩む真興王は、街で語り部のアロの話を聞いているうちに眠りに誘われ、彼女に興味を抱く。
そんな中、只召太后は見目麗しい貴公子を集めて王の親衛隊“花郎（ファラン）”を創成すると宣言。ムミョンことソヌは親友の命を奪った者への復讐心から、真興王は母から王権を奪還すべくジディという偽名で花郎になる。それぞれの目的を果たすために花郎となったソヌとジディはぶつかり合いながらも絆を深め、成長していくが…。
■演出
ユン・ソンシク、キム・ヨンジョ
■脚本
パク・ウニョン
■出演
パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、Ara、ミンホ（SHINee）、V（BTS）、ト・ジハン、チョ・ユヌ