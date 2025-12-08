9日放送の『ザ！世界仰天ニュース』2時間スペシャル（C）日本テレビ

　9日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』2時間スペシャル（後9：00）では、西田敏行さんの数奇な生い立ちと、ほとんど知られていない最期の1年を再現ドラマでたどる。

　親交のあった、笑福亭鶴瓶が「大好きな人やった」と振り返るほか、共演経験のある広瀬アリスは「私がこの仕事を続けられてるのも西田さんのおかげ」と20代前半での貴重な出会いを涙ながらに語る。

　スタジオゲストにはそのほか、ムロツヨシ、片寄涼太（GENERATIONS）、藤本美貴、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、鉄拳も出演する。