広瀬アリス、西田敏行さんとの出会いを涙ながらに語る「この仕事を続けられてるのも…」
9日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』2時間スペシャル（後9：00）では、西田敏行さんの数奇な生い立ちと、ほとんど知られていない最期の1年を再現ドラマでたどる。
【番組カット】鶴瓶も…西田敏行さんへの思いを語る
親交のあった、笑福亭鶴瓶が「大好きな人やった」と振り返るほか、共演経験のある広瀬アリスは「私がこの仕事を続けられてるのも西田さんのおかげ」と20代前半での貴重な出会いを涙ながらに語る。
スタジオゲストにはそのほか、ムロツヨシ、片寄涼太（GENERATIONS）、藤本美貴、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、鉄拳も出演する。
