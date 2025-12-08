µÈÅÄ¹§¹Ô»á¡¡J1À¶¿å¤¬¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤È¯É½¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¶¯¤¤»þÂå¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¡¡º£µ¨¤Þ¤Ç¿À¸Í¤ò»Ø´ø
¡¡J1À¶¿å¤Ï8Æü¡¢Íèµ¨¤Î¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¶áÇ¯¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿Ì¾¾¤Î²¼¡¢¡È¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡ÉÉü¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£²£ÉÍF¤ä²£ÉÍM¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢13Ç¯¤Ë¿À¸Í¤Ç°úÂà¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï17Ç¯¤Ë¿À¸Í¤Ç´ÆÆÄ½¢Ç¤¤·¡¢21Ç¯¤ÎÄ¹ºê¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó¿À¸Í¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤ÈÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤È¹â¤¤¥×¥ì¡¼¶¯ÅÙ¤òµá¤á¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤È¥ê¡¼¥°¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡ÖÀ¶¿å¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶¯¤¤»þÂå¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÉ¬¤º¶¯¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¼é¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£