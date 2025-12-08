【ストックホルム＝長尾尚実】ノーベル賞授賞式のためにスウェーデン入りしている北川進・京都大特別教授（７４）が、自ら開発した多孔性材料「金属有機構造体（ＭＯＦ（モフ））」をデザインした西陣織の特注ネクタイを関連行事で着用している。

製作した京都のメーカーは「大変光栄。晴れやかな場にふさわしい日本の技術を詰め込んだ」と胸を張る。

メーカーは、西陣織のオリジナルネクタイなどを手がける１９４０年創業の「ネカド」（本社・京都市）。同社の根角勇輝専務（４３）によると、受賞決定後の１１月に入り、北川さんから「ストックホルムで着用する特別仕様のネクタイを作ってほしい」と依頼を受けた。

北川さんが９７年に発表したＭＯＦは、金属イオンと有機分子を材料に生成される。今回は濃紺のネクタイに、分子が規則正しく連なっているＭＯＦの構造を銀色などの染め糸を織り込んで描き、金属のような質感を表現した。

通常は２〜３か月かけて製作するが、北川さんの出発に間に合わせるため、京都の職人らが１か月で仕上げたという。ネクタイの裏には金色の糸で北川さんのネームを入れた。

北川さんは７日の共同記者会見でさっそく特注ネクタイを披露した。８日に行われるストックホルム大での受賞記念講演でも着用する予定だ。

北川さんはこれまでもＭＯＦをデザインしたネクタイを愛用。ＭＯＦは「金属錯体」とも呼ばれており、講演会などで「錯タイ」と紹介し、「日本人にしかわかってもらえないジョーク」と笑いを誘っていた。