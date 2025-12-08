富士山に最も近い湖・山中湖（山梨県山中湖村）で、熱気球を利用した観光客誘致が進められている。

壮大な霊峰と美しい湖を上空から同時に眺められるといい、この絶景を観光の目玉としたい考えだ。富士山周辺の他の観光地に比べると、村は観光客が少ない。新たな誘客策で「観光格差」の解消につなげたい狙いもあるようだ。（富士吉田通信部 涌井統矢）

天気が良ければ「逆さ富士」も

山中湖畔の交流施設「山中湖交流プラザきらら」の原っぱで９月下旬の朝、色鮮やかな気球が離陸した。村内の山中湖観光協会や都内のイベント会社などが主催した搭乗体験会。気球はゆっくりと上昇すると、地上から１５〜２０メートルの上空で約５分間とどまった。

気球の定員は５人。乗り込んだ人はスマートフォンで写真や動画を撮るなどして、上空からの景色を堪能した。地元出身で京都府から訪れた参加者（５１）は「地元住民でも見たことのない景色で、新鮮な富士山の見え方だった」と声を弾ませた。

天気が良ければ富士山と山中湖を眺望しながら、湖面に映る逆さ富士を見ることもできるという。計３日間の体験会では、観光客や地元住民ら計４１５人が気球に乗った。

ヒントは「コンビニ富士」

村は湖畔の美しさや涼しい気候などから、避暑地として人気だ。企業の保養所があり、大学生が部活の合宿で訪れることもある。県の調査では、２０２４年には村に約４５万人が訪れた。ただ、同じ富士北麓地域にある富士河口湖町の約５１６万人や、富士吉田市の約５７２万人と比べると見劣りする。

一因は交通の便の悪さだ。鉄道を利用する場合、村外の富士急行線富士山駅（富士吉田市）で路線バスに乗り換える必要があり、駅から村までは２５分かかる。博物館や道の駅などの観光施設も少なく、村内での宿泊に結びつきにくい。

そこで着目したのが空からの眺望だ。富士山から最も近い湖という「強み」を生かし、湖と富士山を空から一緒に撮影できるようにして、宿泊客を呼び込もうと考えた。

富士河口湖町では、富士山がコンビニ店の上にのっているように見えることが話題となり、訪日客を中心に多くの人が訪れている。こうした状況もヒントになった。

早朝がおすすめ、ぜひ宿泊で

同観光協会などは今月下旬に第２回の体験会を開き、来月以降も実施する予定だ。料金は中学生以上５０００円。小学生以下は保護者の同乗が必要で、小学生３０００円、未就学児１５００円。訪日客は８０００円とする方針だ。

体験会を組み込んだ宿泊プランも検討中だ。村内の宿泊施設と話し合いを続けている。

気球に乗る時間は、早朝が適しているという。無風に近い「朝凪（あさなぎ）」の状態が多いためだ。同観光協会の松本圭二所長は「朝の時間帯の観光スポットとして観光客にきていただき、村での宿泊や長時間の滞在につなげたい」と期待する。