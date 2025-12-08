¡ÚÆÈ¼«¡Û²ð¸î¥±¥¢¥×¥é¥ó°ìÉôÍÎÁ²½¡¡¸üÏ«¾Ê¡¢½»Âð·¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÂÐ¾Ý
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ»þ¤Ëºî¤ë¡Ö¥±¥¢¥×¥é¥ó¡×¤ÎÈñÍÑ¤Ë´Ø¤·¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþµï¼Ô¤Ë¼«¸ÊÉéÃ´¤òµá¤á¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬8ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£40ºÐ°Ê¾å¤¬Ê§¤¦ÊÝ¸±ÎÁ¤ò·Ú¤¯¤·¡¢À©ÅÙ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¡£¸½ºß¤ÏÌµÎÁ¤Î¤¿¤á¡¢ÍÎÁ²½¤Ï¹âÎð¼Ô¤ÎÍøÍÑ¹µ¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬º¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÉôÊ¬Åª¤ÊÆ³Æþ¤ÇÍý²ò¤òÆÀ¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÅö¤¿¤ë»ÜÀß¤ÏºòÇ¯6·î»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤ËÌó2ËüÅï¡¢Äê°÷¿ô¤ÏÌó63Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¡£Í¿ÅÞ¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ¤ÎÉô²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¯ÉÜ¤¬Ç¯Æâ¤Ë·è¤á¤ë¡£
¡¡¥±¥¢¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¼«Âð¤ÇË¬Ìä¤äÄÌ½ê¤Î²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡¢¼ç¤ËµïÂð²ð¸î»Ù±ç»ö¶È½ê¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËºîÀ®¤ò°ÍÍê¤·¡¢Á´³Û¤ò¸øÈñ¤ÈÊÝ¸±ÎÁ¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡ÊÆÃÍÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï»ÜÀßÆâ¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬ºîÀ®¤·¡¢´ØÏ¢ÈñÍÑ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ðËÜÈñÍÑ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¼«¸ÊÉéÃ´¡Ê1¡Á3³ä¡Ë¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡ÖµïÂð¡×°·¤¤¤Î¤¿¤á¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¤¡£