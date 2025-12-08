学院型ガールズ・ボーカルユニット「純情のアフィリア」の雨森セラが、新曲「カオスなムーブでラブリのバグ！？」の発売を受けて、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。社会人としての遠回りを経て、再び“魔法の世界”に戻ってきた理由とは何だったのか。もう一度夢に飛び込むには、少しの勇気と、見えない何かに背中を押される瞬間が必要だった。幼い頃から心に描いていた世界へ、再び歩み出したその背景を聞いた。（「推し面」取材班）

東京・六本木の雑踏を抜け、階段を上がるたびに胸の鼓動が少しずつ速くなっていく。「魔法少女に会える」をコンセプトにしたカフェ＆バー「アフィリア・スターズ」六本木店の扉を開けた瞬間、甘い香りと澄んだ光が混ざり合う空気に全身が包まれた。

「見習い魔女っ子」をモチーフにした制服姿のキャストたちが動く風景を眺めたとき、“あ、ここだ”と直感した。

ほんの小さな願いだった。「アフィリアの制服を着てみたい」。ただそれだけだったはずなのに、“お給仕”をしているある日、ふいに声がかかった。

――アフィリア・サーガ（現・純情のアフィリア）に入ってみない？

少女時代に空想した物語のページが突然めくれたようだった。3歳ぐらいの頃から机の上でマイクを握りしめ、魔法少女アニメの主題歌を歌っていた幼い自分。その姿がふと重なる。かつて絵本に描いた“魔法のアメを食べてアイドルになる女の子”が、ゆっくり現実へと変わっていくような感覚。

「魔法少女にすごい惹かれた女の子が、今、“魔法少女”になってます」

最初のアイドル活動の入り口は、かつて秋葉原にあったアイドル育成型カフェ「バックステージパス」。親戚にすすめられてオーディションを受け、合格したのがきっかけだった。ただ、その活動期間はほんのわずかだった。

アイドルは続けたいが、行き先もお金もない。「じゃあ働いて貯金しよう」。そう考え、社会人生活が始まった。Web広告、保険会社のコールセンター、不動産営業――肩書きは変わっても、胸の奥の違和感だけは薄れなかった。「色々あって疲れたな。社会人って向いてないかも」。そんな思いが募るほど、やりたいことを一つずつ叶えようと心に決めた。その入口にあったのが“アフィリアの制服”だったのだから、人生はどこか不思議だ。

ステージに立つ日は突然訪れたわけではない。

大好きだったアフィリア・サーガが「大改革」と銘打って純情のアフィリアに改名した2017年、新メンバーとして声がかかった。憧れていた先輩たちが卒業し、ファンの期待も不安も渦巻く激動のタイミング。“人気メンバーの代わり”として見られることへの恐怖。「改革が改悪と思われたらどうしよう」という重圧は、想像以上だった。

得意だった歌に対し、ダンスは絶望的だった。レッスン帰りにスタジオを借り、深夜にひとりで鏡に向かう。眠気に負けて床で寝落ちし、怒られた日もあった。それでも諦めなかったのは、自分の弱点を誰より知っていたからだ。

その背中を押したのが、アフィリアの精神「誰かのための自分」だった。

「これこそが私は魔法だと思っていて。誰かのために動いたら、それがいい連鎖を生み出す。絶対プラスになって自分に帰ってくる。それをずっと続けていくことで、人生自体がすごく好転していく実感があるんです。アフィリアの精神を私はすごく誇りに思っています」

誰かを思って動くと、世界が驚くほど柔らかく見える瞬間がある。プロデューサーに企画書を自作して提出したのも、ファンが喜ぶ姿を思い描いたから。社会人で磨いたスキルが、気づけばすべて“魔法”の一部になっていた。

そして、その“魔法”が奇妙な形で連鎖するのが楽屋だ。ライブやリリースイベントが連日続いて疲労がピークに達したある日、誰かが突然「ウホウホ」と叫び出す。ひとり、またひとりと連鎖し、ついには全員がゴリラ化。意味不明なテンションと笑いと崩れ落ちる体力。カオスの渦の真ん中で、不思議な連帯感が生まれていた。

もちろん、雨森も例外ではなかった。

「私もゴリラやってました（笑）」

努力も不安も疲労も、全部共有して初めて“戦友”と呼べる関係になる。そんなメンバーとの絆こそが、「カオスなムーブでラブリのバグ！？」の持つ世界観に重なる。カオスな状況で笑える強さ。それは、雨森セラが“逆走”の末に掴んだ最も大切な感覚だ。