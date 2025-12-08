北山宏光さん（40）が主演する長編実写ゲーム『AKIBA LOST』。その地上波ドラマ版のキービジュアルや主題歌など、多くの新情報が8日に解禁されました。

『AKIBA LOST』は、北山さん演じるかつて“天才クリエイター”と呼ばれた新城大輝が、未解決事件をテーマにした新作ゲームの開発を発表し、それを機に不可解な失踪事件が起こり始めるサスペンスゲームです。

今回解禁されたのは、キャラクターやストーリーを深めるために制作された“ドラマ篇”の新情報で、松村沙友理さんやAKB48の小栗有以さん（23）なども出演します。

解禁されたドラマキービジュアルは、北山さんを中心としたメインキャストのアニメーション加工グラフィックとなっていて、秋葉原のカルチャーや歴史、物語の鍵を握るアイテムなどが混ざり合った『AKIBA LOST』の世界観を象徴しています。

■ダブル主題歌とコンセプトソングも解禁 がらり「大変光栄です」

そして、ドラマのダブル主題歌に、がらりさんの『Answer Me』と、ロックバンド・East Of Edenの『The weight of choice』が決定。さらに、がらりさんはコンセプトソングの『正体不明のLADY』も担当します。この3曲は、『AKIBA LOST』のためにそれぞれ書き下ろされた楽曲で、ゲームの挿入歌としても使用されるということです。

がらりさんは、「2 曲を書き下ろさせていただき、大変光栄です。謎が謎を呼ぶ、緊張感のあふれる世界観を二つの異なるアプローチで表現しています。視聴者の皆さまが『AKIBA LOST』の世界で”選択”に迫られるその瞬間、ヒリヒリとした焦りをより一層かき立てられれば幸いです」とコメントしました。

また、East Of EdenのリーダーであるAyasaさんは「“人生は数々の選択の連続だ”という言葉をよく耳にしますが、私たちの日常には、意識もしないような小さな選択が無数に散りばめられています。もしその一つでも違う選択をしていたら、きっと今とは異なる道を歩んでいたはずです。だからこそ、どの選択も後悔せず、自分の足で前に進んでいきたい……そんな想いを込めて、この楽曲を完成させました」と、楽曲に込めた思いを明かしました。

そして、「ゲーム×ドラマという新しい試みに挑む作品に、音楽という形で関わることができ、大変光栄に思っております。この先どのような展開が待っているのか、私自身、皆様と同じようにワクワクしています」とコメントしています。

ドラマの初回放送日は、2026年1月13日。毎週火曜日の24時59分〜25時29分に関東ローカルで放送されます。