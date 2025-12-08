女優の鈴木砂羽が7日、自身のInstagramを更新。膝上丈のキュロットスカートで美脚を披露し、ファンからは称賛の声があがっている。

《今年もカーブスのアンバサダーとしてイベントに参加 オンラインで全国のコーチの皆さんと交流させていただきました！》などとつづり、「パンダスタジオ日本橋浜町」（東京都中央区日本橋浜町）で、パンダのぬいぐるみに囲まれた自身のオフショットなどを公開した。

鈴木は黒のレザー調の膝上丈のキュロットスカートにミドルブーツを着用しているが、太ももがあらわになった“美脚”がしっかりと写っている。

さる芸能記者が言う。

「鈴木さんはアメリカ生まれの女性専用フィットネスクラブ『カーブス』のアンバサダーを務めています。10月6日の自身のInstagramに鈴木さんは《カーブスに通い始めて1年》と投稿していたので、1年以上通っていらっしゃるようです。この日から鈴木さんが出演するカーブスのテレビCMの放送が始まっています」

フィットネスクラブに1年以上通っている効果もあるためか、鈴木はスリムな体型と美貌を保っており、コメント欄にはファンから

《おみ足お綺麗なこと》

《可愛いそしてカッコいい》

《砂羽さん見てるとほんとモチベ上がります 綺麗すぎる！！》

といった反響が寄せられている。また、フェイスライン周りも“ほっそり激変”ぶりに

《痩せた？》

という声も出ている。

「鈴木さんはカーブスでは、毎回きっかり30分で運動を終えるそうです。自転車でカーブスに行き、そのままの格好で汗をかいて『じゃあ、お疲れ様でした』と言って帰れるところが魅力的だそうで、それが自分のライフスタイルに合っているため続けられているようです。脂肪だけではなく、ネガティブな思考をも『削ぎ落す場所』だと語っています」（前出の芸能記者）

12月4日までに更新したInstagramでは《ここ数日、ラーメンを食べ過ぎて反省しきりのワタシです 和歌山ラーメン最高です！！笑》とつづっていた鈴木。生活にメリハリをつけながら、身も心も磨き続けているようだ。