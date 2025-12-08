大容量＆急速充電が魅力。スマホ「POCO F7」を9,000円クーポンでお得に #楽天スーパーSALE
楽天市場では、2025年12月4日（木）20時から12月11日（木）1時59分まで3ヶ月に1度の｢楽天スーパーSALE｣が開催中。
現在、Xiaomiのスマホ｢POCO F7｣がお得に登場しています。
また、｢ショップ買いまわり｣で最大7,000ポイントがゲット可能。是非チェックしてみてください。
圧倒的な処理性能と映像美を備えた、Xiaomiのスマホ｢POCO F7｣がクーポン利用で9,000円オフ！
フラッグシップ級Snapdragon® 8s Gen 4 プロセッサ、6.83インチ有機ELディスプレイ、そして、6,500mAhバッテリー。“ミドル帯”ながら、ハイエンドに迫るパワーと使いやすさを備えたXiaomi（シャオミ）の｢POCO F7」がクーポン利用で9,000円オフとお得に購入できるチャンスです。
最新のSnapdragon® 8s Gen 4 プロセッサを搭載。オクタコア構成（最大 3.21GHz）で、メモリはLPDDR5X 12GB、ストレージはUFS 4.1 の 256GB／512GBから選べます。
ベンチマークスコア（AnTuTu）は200万点超と、2025年の“ハイエンド水準”に到達し、重めのゲームも複数アプリの常駐も、モタつきなく快適に動作。毎日のSNSや動画視聴もサクサクで、ストレスフリーな操作感が魅力です。
大画面×大容量バッテリーで“長時間”も安心
ディスプレイは6.83インチの有機EL（AMOLED）。解像度は2772×1280ピクセルの 1.5K、さらにリフレッシュレート最大120Hzに対応しており、動画やゲームは大迫力かつ滑らかに映し出されます。
6,500mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間の使用が可能。90Wハイパーチャージに対応し、短時間での急速充電ができます。また、最大22.5Wの有線逆充電にも対応しており、他のデバイスへの給電も行えるのも◎。
｢POCO F7」は「価格帯＝ミドル」では語れない、“事実上のハイエンド級スマホ”。高性能チップ、大画面、長時間バッテリーという三拍子がそろった万能モデルとして、ゲームも動画も、日常使いも快適にこなします。初めてのハイスペックスマホにもおすすめです。
＞＞Xiaomi公式楽天スーパーSALEはPOCOスマートフォンが最大22％オフ
