【「パレデミア学園」へのプロダクト提供】 12月8日 開始

GMOペパボが運営する配信画面デザインサービス「Alive Studio byGMOペパボ」は、jig.jpがプロデュースする総勢60名のインフルエンサーアイドルVTuberプロジェクト「パレデミア学園」に、12月8日よりプロダクトの提供を開始した。

これにより、「パレデミア学園」のメンバーは、自身の配信内容に応じて「Alive Studio byGMOペパボ」を活用することで、商用利用可能な1,000点以上（順次追加予定）の素材やBGM・効果音を使った高クオリティな配信を行なうことができるようになる。

【「パレデミア学園」について】

パレデミア学園は「インフルエンサーアイドル」をテーマとしたVTuberプロジェクト。総勢60名が在籍し、配信・歌・企画など多彩な活動を通じてトップアイドルVTuberを目指す。個々の挑戦と成長を群像劇として描き、才能が開花していく過程をリスナーと共に体験できることが最大の魅力。学園という舞台設定を活かし、多様な個性が交差する臨場感あふれる物語が展開される。

(C)2025 GMO Pepabo, Inc. All Rights Reserved.