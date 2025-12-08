¹âÃÎÅìÀ¸

¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¤¬£·Æü¿¼Ìë¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À¯¼£»ñ¶â¤Ç¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¹Ô¤¯À¯¼£²È¤ËÊª¿½¤·¤¿¡£

¡¡¹âÃÎ¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤Î³§ÍÍ¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¤Î¶â¤°¤é¤¤¤Ï¼«Ê¢¤Ç½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é·ÐÈñ¤ÇÍî¤È¤»¤ë°ÌÂç»ö¤Ê²ñµÄ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ñµÄ¼¼¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥­¥Ã¥Ñ¥ê¡£

¡¡À¯¼£²È¤È¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î±ü²¼¹ä¸÷½°±¡µÄ°÷¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤¬£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë·×£¹Ëü£³£µ£°£°±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¤«¤é»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾åÌî¸­°ìÏº¸üÏ«Áê¤Ï£²£³Ç¯¡¢£²£´Ç¯¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ËÌó£³£±Ëü±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¤«¤é»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¹âÃÎ¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤·¡¢²ñµÄ¤Ï¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Âè°ì¥­¥ã¥Ð¾îÌµ»ë¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤¹¤ë¤Î¤âÌîÊë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë°Â¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£