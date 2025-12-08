じゃらっと重ね付けしたい！【3COINS】40・50代のおしゃ見え♡「リングセット」

コーデに華やかさを添えたい時や、物足りなさを感じた時に欠かせないのが「アクセサリー」。ミドル世代がデイリーに取り入れるなら、手元を美しく演出するリングがおすすめ。今回編集部が見つけたのは、【3COINS（スリーコインズ）】から登場したリングセット。複数のリングがセットになっているため、じゃらっと重ね付けが楽しめます。コスパ重視の大人女性は、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

コスパ◎ シンプルで使いやすいリング5個セット

【3COINS】「リングクロス5個セット」\550（税込）

形の違うリングが5つセットになったお得感のあるアイテム。ウェーブやクロス状などさまざまな形があり、1つではもちろん重ね付けも楽しめます。ベースがシンプルなデザインなので、ミドル世代のデイリーコーデにぴったりです。きれい見えが狙えるシルバーカラーのほか、リッチなムードのゴールドカラーもラインナップ。暗いトーンの洋服を選びがちな冬も、リングをプラスすればグンと華やかな雰囲気に仕上がるかも。

ゴージャスな雰囲気が漂うリングセット

【3COINS】「カット入りリング3個セット」\330（税込）

マットな風合いで繊細な表情のデザインリングが3つセットになっていて、組み合わせてアレンジが楽しめます。お仕事シーンは1つでシンプルに仕上げたり、お呼ばれで重ね付けで華やかに見せたりするのも◎

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M