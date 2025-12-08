松本穂香、歌は「そんなに上手くもない」けど…「歌わせていただく場面が非常に多くて」
女優の松本穂香（28歳）が、12月7日に放送されたラジオ番組「Actors -life&music-」（JFN系）に出演。歌うのが好きだと公言したこともなく、「そんなに上手くもない」にもかかわらず、仕事で歌う場面が多いと語った。
1月スタートの連続ドラマ「50分間の恋人」（朝日放送・テレビ朝日系）に出演する松本穂香が、宣伝を兼ねて番組のマンスリーDJとして登場。
松本が出演した作品の主題歌を紹介していく中で、「なぜか、この（俳優という）仕事をさせていただいていて、歌わせていただく場面が非常に多くて。別に公言していたわけでもないんですけど、『歌うのが上手いです』『好きです』って言ったこともないですし、そんなに上手くもない……なのに、劇中歌みたいな感じで『この世界の片隅に』というドラマの中で主題歌を歌わせて頂いて」と、久石譲作曲「山の向こうへ」という歌を歌ったり、松任谷由実の「守ってあげたい」のカバーをしたりしていると話す。
松本は「音楽との縁が強いな、と感じております。私自身、歌うのは好きなので、『不思議だなあ』と思いながら、今後もそういうのがあったらやらせていただけたらなと思います」と語った。
