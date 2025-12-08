ÉñÂæ¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡ÙÂè3ÃÆ³«Ëë¡ª¡¡ÅÄÂ¼¾£¸ã¡¢Âìß·ÎÊ¤é¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë¡¡ÂçºåÀé½©³Ú¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â·èÄê
¡¡ÉñÂæ¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤Ü¤¯¥×¥ê¡ËÂè3ÃÆ¸ø±é¡ÖThe Stage3¡×¤¬12·î5Æü¤ËÅìµþ¡¦Å·²¦½§ ¶ä²Ï·à¾ì¤Ë¤Æ³«Ëë¡£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡¢¥²¥Í¥×¥í¤ÎÉñÂæ¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤äBlu¡¾ray¡¿DVDÈ¯Çä¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¤Ï¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢½é¤ÎÉñÂæºîÉÊ¡£ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡È¸÷¤Î¥ê¥º¥à¡É¤Ç¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡2023Ç¯10·î¤ËÂè1ÃÆ¸ø±é¡¢2025Ç¯2¡Á3·î¤ËÂè2ÃÆ¸ø±é¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¿´Ìö¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿ËÜºî¤âº£²ó¤ÎÂè3ÃÆ¸ø±é¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£ºÇÂç¤Îº¤Æñ¤òÁ°¤Ë¡¢¿´¤Î¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀï¤¦¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥å¥¢¥È¥Ã¥×¡¿À±²Ï³ÚÌò¤ÎÅÄÂ¼¾£¸ã¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¥Õ¥¡¥ó¡¢±é·à¥Õ¥¡¥ó¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤ÎÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¹â·æºî¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï²áµî¤òÁÛ¤¤¿Ì¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤«¤é¤ÎÊý¤â¤³¤ì¤À¤±¤ò´Ñ¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁ´Éô¾è¤»¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤ÊºÇ½ª¾Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤¬¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Ú¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥¥å¥¢¥í¥Ã¥¯¡¿²ÆÌÜñ¥ÅÍÌò¤ÎÂìß·ÎÊ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤òÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¡È¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¡É¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿µÓËÜ¡¦±é½Ð¤Î¤Û¤µ¤«¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£·Î¸Å¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤âÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿¡È¥×¥ê¥¥å¥¢¤é¤·¤µ¡É¡£²ñ¾ì¤äÇÛ¿®¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¤Ë¤âÆÏ¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤â¤É¤¦¤¾°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü°ú´¹·ô¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÈÎÇäÃæ¡£ÅöÆü·ô¤ÏºÂÀÊ¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê·à¾ì¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î21Æü¤ÎÂçºåÀé½©³Ú¸ø±é¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£ÄêÅÀ¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¡¢ÉñÂæÁ´ÂÎ¤òÁ´ÊÔÄÌ¤·¤Æ»ëÄ°¤Ç¤¤ëÁ´·Ê±ÇÁü¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï12·î21Æü12»þ¡¢Ê£¿ô¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÉ½¾ð¡¦±é½Ð¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤ä°ú¤¤ò¸ò¤¨¤¿ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ÏÆ±Æü17»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ÉÕ¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯5·î13Æü¤ËËÜ¸ø±é¤ÎBlu-ray¡¿DVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage3¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Å·²¦½§ ¶ä²Ï·à¾ì¤Ë¤Æ12·î14Æü¤Þ¤Ç¾å±é¡£Âçºå¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå TT¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ12·î19¡Á21Æü¾å±é¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥¥å¥¢¥È¥Ã¥×¡¿À±²Ï³ÚÌò¡§ÅÄÂ¼¾£¸ã
¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ä¤¤¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë»ö¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é·à¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤â¡£½é±é¤«¤é3ºîÉÊ¡¢½¸ÂçÀ®¤ËÁê±þ¤·¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¥ã¥¹¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÌ¿©¤é¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¥Õ¥¡¥ó¡¢±é·à¥Õ¥¡¥ó¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤ÎÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¹â·æºî¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï²áµî¤òÁÛ¤¤¿Ì¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤«¤é¤ÎÊý¤â¤³¤ì¤À¤±¤ò´Ñ¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁ´Éô¾è¤»¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤ÊºÇ½ª¾Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤¬¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Ú¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥å¥¢¥í¥Ã¥¯¡¿²ÆÌÜñ¥ÅÍÌò¡§Âìß·ÎÊ
¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¤ÎºÇ½ª¾Ï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ïº£¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
½é¤á¤ÆÂæËÜ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿»þ¡¢¾×·â¤È´¶Æ°¤¬°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Á¥¢¥µ¤Î½ªÈ×²ó3-4ÏÃÊ¬¤¬°ìÅÙ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ä
¤³¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤òÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¡È¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¡É¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿µÓËÜ¡¦±é½Ð¤Î¤Û¤µ¤«¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
·Î¸Å¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤âÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿¡È¥×¥ê¥¥å¥¢¤é¤·¤µ¡É¡£²ñ¾ì¤äÇÛ¿®¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¤Ë¤âÆÏ¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¡¢Æü¡¹¤ªÈè¤ì¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦(¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Ê)¡£¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡ÙÂè3ÃÆ¸ø±é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤·¤Æ¡¢¤À¤±¤Éµ¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¾ô²½¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡ª¤ª¡¼¡ª¤È¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢ÀäÂÐ¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤â¤É¤¦¤¾°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥å¥¢¥½¥¦¥ë¡¿·îµÜÁÖ¡¹ÆàÌò¡§¿¹ÅÄ¶ÍÌð
·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¡¢ºÇ½ª¾Ï¡£¥×¥ê¥¥å¥¢Ã£¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥å¥¢¥«¥°¥é¡¿Å·¸¹¹¸²íÌò¡§»ûºäÍê²æ
º£¡¢¶»¤ÎÃæ¤ËÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤È¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë´ò¤·¤µ¡£·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤âÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜ¸ø±é¤ÎÇ»Ì©¤µ¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª
ºÇ¸å¤Þ¤Ç°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤¹ç¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤³Ú¤·¤µ¤ÈÃ¯¤â¤¬¼«¿È¤ÎÌ´¤äÀ¸³è¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤±¤ëÇ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ÍÙ¤ëßê¤á¤¤ò¤¼¤Ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¥å¥¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¿¹õÀ¥Éñ¿ÍÌò¡§¾®ÄÔ°Ã
º£²ó¤¤¤è¤¤¤è¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡¡¼«Ê¬¼«¿È¡¢·Î¸ÅÃæ¤â²¿²ó¤â´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤Ã¤¿¤ê¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò²¿²ó¤â¹Í¤¨¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢1¿Í1¿Í¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·³§ÍÍÂô»³¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¹õÀ¥Éñ¿Í¤¯¤ó¤È¤·¤Æ¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥É¥É¥¥Ìò¡§ÏÂ¹ç¿¿°ì
º£²ó¤Ï¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇ»Ì©¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬´Þ¤á¡¢Á´°÷ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö´õË¾¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄË¤ß¡×¤ä¡Ö³ëÆ£¡×¤Ë¤â¿¼¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ±¤¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡È±Æ¡É¤ÎÉôÊ¬¡Ä¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ä¡¢º²¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¼Çµï¤ÎÂÐÈæ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥É¥¥¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÎÅÐ¾ì¡£Æó¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥Ñ¥É¡ù
¢£¼¼°æ°ìÈÁÌò¡§°ËÆ£Íµ°ì
2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸½¾ì¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢âÁ¤¤¤Û¤É¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¶õµ¤´¶¤Î¤Þ¤Þ¡¢³«Ëë¤Þ¤ÇÁæ¤®¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤¬¡È¸÷¤Î¥ê¥º¥à¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¡¢¸÷¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Î¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤â¡¢¤¤Ã¤È¾ô²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤È²á¤´¤¹°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Àé°¬³Ú¤Þ¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£We look forward to welcoming you.
¢£Ä«¿áÂÀÍÙÌò¡§¹â¶¶Í´Íý
ÂÀÍÙ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤éº£¤Îº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ëÂÀÍÙ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯°¦¤ª¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À±²Ï¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢ÆüÎØ¹â¹»¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤ÏÌÞÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÀÍÙ¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿´¾ð¤äËÜ²»¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤äÉ½¾ð¡¢ÂÀÍÙ¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ç¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤¼¤ÒÂô»³ÁÛÁü¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥óÌò¡§Ãæ²ÏÆâ²íµ®
¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ù½é»²²Ã¤Ç¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¿®Íê¤äå«¤¬·Î¸Å¾ì¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃç´Ö¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·Î¸Å¤Î¿Ê¹Ô¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡¡1Ëë¤Ï¸«½êËþºÜ¤Ê¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÃ¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë²áµî¤ä¸½ºß¡¢¸÷¤È°Ç¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤·¤éÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ü¿¼¤ÉñÂæ¤ò¤¼¤Ò¤È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
