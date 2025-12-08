ケーキを買うとオリジナルグッズがもらえる！ドトールコーヒーショップ サンリオ「ポチャッコ」クリスマスキャンペーン
ドトールコーヒーショップが、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボしたクリスマスキャンペーンを開催！
クリスマスデザインの「ポチャッコ」を使用した、かわいいピックやオリジナルコースターなどが登場します☆
キャンペーン期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）
開催店舗：ドトールコーヒーショップ
※数量限定のため在庫が無くなり次第終了
※クリスマス限定のホールケーキはキャンペーン対象外
期間中にケーキを購入すると、「ポチャッコ オリジナルピック」がもらえます。
さらに、テイクアウトでケーキを3個以上購入で、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」を1枚プレゼント。
また、ピックやコースターには、ARフォトフレームが楽しめる二次元コードが付いています。
クリスマス気分が盛り上がる！ポチャッコ オリジナルピック
期間中にピースケーキを購入すると、「ポチャッコ オリジナルピック」が付いてきます。
ピックの絵柄は2種類。
サンタクロースの帽子をかぶった「ポチャッコ」のオリジナルピックで、いつものケーキがクリスマス仕様に変身します☆
※ピックのデザインは選べません
ケーキ持ち帰りで「ポチャッコ オリジナルコースター」プレゼント
期間中、テイクアウトでピースケーキを3個以上購入すると、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」が1枚もらえます。
コースターの絵柄は全部で3種類。
「ポチャッコ」と一緒に、家族や友人とのケーキタイムが楽しめます☆
※コースターのデザインは選べません
どのデザインが出るかはお楽しみ！ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム
ARフォトフレーム使用可能期間：2026年1月12日（月）まで
使い方：
（1）スマートフォンから二次元コードを読み取る
（2）カメラへのアクセスを許可する
（3）かわいいフォトフレームで撮影する
「ポチャッコ オリジナルコースター」の表面もしくは、「ポチャッコ オリジナルピック」の裏面に記載の二次元コードから「ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム」が楽しめます。
アプリのダウンロード不要で、コースターから読み取るとデザインが【動く】フォトフレームが出現。
ケーキピックから読み取ると【静止画】のフォトフレームが現れます。
フレームのデザインはコースターとケーキピックそれぞれ3種類ずつ。
思い出の瞬間を「ポチャッコ」と一緒に残せます☆
ポチャッコとは？
名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているから「ポチャッコ」
好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。
寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコです。
ドトールコーヒーショップの制服姿の「ポチャッコ」と、クリスマスシーズンを楽しく過ごせる！
「ドトール×ポチャッコ クリスマスキャンペーン」は、2025年12月10日（土）から25日（木）まで、ドトールコーヒーショップにて開催です。
© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180
