ドトールコーヒーショップが、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボしたクリスマスキャンペーンを開催！

クリスマスデザインの「ポチャッコ」を使用した、かわいいピックやオリジナルコースターなどが登場します☆

ドトールコーヒーショップ サンリオ「ポチャッコ」クリスマスキャンペーン

キャンペーン期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

開催店舗：ドトールコーヒーショップ

※数量限定のため在庫が無くなり次第終了

※クリスマス限定のホールケーキはキャンペーン対象外

ドトールコーヒーショップで、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボしたクリスマスキャンペーンを開催！

期間中にケーキを購入すると、「ポチャッコ オリジナルピック」がもらえます。

さらに、テイクアウトでケーキを3個以上購入で、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」を1枚プレゼント。

また、ピックやコースターには、ARフォトフレームが楽しめる二次元コードが付いています。

クリスマス気分が盛り上がる！ポチャッコ オリジナルピック

期間中にピースケーキを購入すると、「ポチャッコ オリジナルピック」が付いてきます。

ピックの絵柄は2種類。

サンタクロースの帽子をかぶった「ポチャッコ」のオリジナルピックで、いつものケーキがクリスマス仕様に変身します☆

※ピックのデザインは選べません

ケーキ持ち帰りで「ポチャッコ オリジナルコースター」プレゼント

期間中、テイクアウトでピースケーキを3個以上購入すると、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」が1枚もらえます。

コースターの絵柄は全部で3種類。

「ポチャッコ」と一緒に、家族や友人とのケーキタイムが楽しめます☆

※コースターのデザインは選べません

どのデザインが出るかはお楽しみ！ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム

ARフォトフレーム使用可能期間：2026年1月12日（月）まで

使い方：

（1）スマートフォンから二次元コードを読み取る

（2）カメラへのアクセスを許可する

（3）かわいいフォトフレームで撮影する

「ポチャッコ オリジナルコースター」の表面もしくは、「ポチャッコ オリジナルピック」の裏面に記載の二次元コードから「ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム」が楽しめます。

アプリのダウンロード不要で、コースターから読み取るとデザインが【動く】フォトフレームが出現。

ケーキピックから読み取ると【静止画】のフォトフレームが現れます。

フレームのデザインはコースターとケーキピックそれぞれ3種類ずつ。

思い出の瞬間を「ポチャッコ」と一緒に残せます☆

ポチャッコとは？

名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているから「ポチャッコ」

好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。

寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコです。

ドトールコーヒーショップの制服姿の「ポチャッコ」と、クリスマスシーズンを楽しく過ごせる！

「ドトール×ポチャッコ クリスマスキャンペーン」は、2025年12月10日（土）から25日（木）まで、ドトールコーヒーショップにて開催です。

© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ケーキを買うとオリジナルグッズがもらえる！ドトールコーヒーショップ サンリオ「ポチャッコ」クリスマスキャンペーン appeared first on Dtimes.