歌手・ＡＳＫＡの娘で、シンガー・ソングライターの宮粼薫が高級車とのショットを披露した。

８日までにインスタグラムで「Ｄｅｃｅｍｂｅｒ ｍａｋｅｓ ｍｅ ｆｅｅｌ ｓｐｅｃｉａｌ！ Ａｓｔｏｎ Ｍａｒｔｉｎ Ｔｏｋｙｏのガラディナーで歌わせていただきました」とイベントへの参加を報告。

「素敵な会場、そして素敵な皆さまとご一緒できてとても光栄でした。そのあとは、車もじっくり見させていただき胸が高鳴りました…」とつづり、ドレスアップした姿でハンドルを握るショットなどを掲載。

「一足早いクリスマスソングもお届けできて嬉しかったです。本当にありがとうございました」と感謝した。

フォロワーは美ぼうにほれぼれ。「車好きには、たまらないですね、スポーツカー似合いますね」「憧れのクルマです」「めっちゃ似合うやん！さすがセレブ」「カッコ良いアストンマーティンにも引けを取らない美しさ」「上品なセクシー」「ゴージャス」「いい女」と見とれた。

宮粼は今年７月に放送されたテレビ東京系「テレ東音楽祭２０２５〜夏〜」に出演し、弾き語りで「Ｃｒｙ」を披露。父のＡＳＫＡも同番組で２０年ぶりに「ＹＡＨ ＹＡＨ ＹＡＨ」を披露し、ネットは「娘さん初めて見た」「ＡＳＫＡさんの娘の宮崎薫さんもめっちゃ綺麗な声で歌唱力凄（すご）くて、さすが」などの反響を呼んだ。また２０２３年３月にも横浜市で行われたＡＳＫＡのコンサートでライブ初共演を果たしたことが話題になった。