ピカチュウのスキー・スノーボード板も！鹿島槍スキー場 ファミリーパーク「ポケモンスノーアドベンチャー2025-2026」
鹿島槍スキー場の「ポケモンスノーアドベンチャー」が、大幅リニューアル。
家族みんなで楽しめる冬の体験がさらに進化し、新スポット「ゆきのほこら」も登場します☆
鹿島槍スキー場 ファミリーパーク「ポケモンスノーアドベンチャー2025-2026」
営業期間 : 2025年12月13日(土)〜2026年3月22日(日) 予定
営業時間 : 平日9:00〜15:00、土日祝9:00〜16:00
場所 : 鹿島槍スキー場 中央ゲレンデ
料金 : 通常1日大人 3,500円(税込)〜／小人 2,900円(税込)〜
※料金詳細はWebサイトを確認ください
※NSDキッズプログラム会員(リフト券保有者)は、会員特別価格1,500円にて入場できます
※0〜2歳は無料で利用できます
長野県大町市に位置し、鹿島槍が運営する「鹿島槍スキー場」が、2025年12月13日より2025年〜2026年シーズンのオープンを予定。
毎年好評の「ポケモンスノーアドベンチャー」エリアは今シーズンも営業し、より安心で快適に楽しめるスポットとしてリニューアルされます！
「雪山に行くときはいつもポケモンと一緒に」をテーマにポケモンスノーアドベンチャーでは、スノーチュービングエリア・プレイランドエリア・そりエリア・雪山デビューエリアの4つのコンテンツを展開。
ピカチュウデザインに一新されたスノーチュービングや、モンスターボール型ドームテント内にあるフォトスポットなど、家族みんなでワクワクする雪の体験が満載です。
みんなが安心・快適に楽しめるようにエリアをリニューアルし、これまで以上に家族で楽しめる雪遊び体験が提供されます☆
リニューアルポイント
大人気の「ポケモンスノーアドベンチャー」エリアは、大きく生まれ変わってオープンします！
「雪山に行くときはいつもポケモンと一緒に」をテーマにポケモンスノーアドベンチャーでは、4つのコンテンツを展開。
スノーチュービングエリア・プレイランドエリア・そりエリア・雪山デビューエリアの4つが用意されます。
小さなお子さまが安心して遊べる「プレイランドエリア」や、そり遊び専用で思いきり楽しめる「そりエリア」、スキーデビューを応援する「雪山デビューエリア」は配置をわかりやすくリニューアル。
より、安全で快適に過ごせる環境になりました☆
ドキドキワクワクの「スノーチュービングエリア」も健在で、小さなお子さまから大人まで楽しめるアクティビティが充実。
初めての雪遊びからスキーデビューまで、家族みんなが安心して楽しめる新しい「ポケモンスノーアドベンチャー」に期待が高まります！
新スポット「ゆきのほこら」
モンスターボール型ドームテント内には、「ゆきのほこら」をテーマにした内装が施されています。
雪遊びを楽しんだあと、少し暖まってポケモンたちと一緒に家族で写真撮影を楽しめるスポットです！
また、今シーズンはモンスターボール型ドームテントを2つ設置予定。
ポケモンたちと一緒に、ここでしか残せない、特別な冬の思い出を作れます☆
※利用にはポケモンスノーアドベンチャーの入場券が必要です
ピカチュウデザインの新グッズ
ピカチュウデザインのチュービング
今シーズンからは、ピカチュウデザインのかわいいチュービングが新登場。
爽快感あふれるスノーチュービングは、お子さまが滑る様子を思わず撮影したくなる、魅力満載のアクティビティです！
ピカチュウのスキー・スノーボード板・ビンディング(レンタル）
さらに、レンタルショップには、はじめての雪山デビューにぴったりな、お子さま用のピカチュウデザインスキー板・スノーボード板が登場。
ポケモンたちと一緒に雪をすべるワクワク体験を、家族で楽しめるグッズが用意されます☆
ファミリー専用エリア「ポケモンオアシス」
「ポケモンといっしょにごはんを食べよう！」をテーマに、家族が周囲を気にせず過ごせるファミリー専用エリア「ポケモンオアシス」が今季も登場。
一般客とはエリアを分け、小さなお子さん連れでも安心してお食事や休憩を楽しめます！
テーブルにはモンスターボール柄が施され、料理を置くことでポケモンと一緒に写真撮影が可能です。
今季は壁面タペストリーの一部を刷新し、『Pokémon LEGENDS Z-A』の告知ビジュアルも登場しました☆
ベンチシートやベビーチェアも用意し、家族で快適に過ごせる工夫が充実しています！
NSDキッズプログラム 〜こどもと雪の、未来のために〜
第1次募集期間 : 2025年1月31日まで(参加費1,800円)
第2次募集期間 : 2026年2月1日〜2026年3月31日(参加費3,500円)
日本スキー場開発が企画する『NSDキッズプログラム』対象スキー場として、「鹿島槍スキー場 ファミリーパーク」は今シーズンも利用可能。
鹿島槍スキー場 ファミリーパークでは、雪遊びやスキーを通じたお子さまの「雪山デビュー」をサポートし、家族で安心して楽しめるファミリーリゾートとしてゲストを迎えます！
AKUBAVALLEY 鹿島槍スキー場
営業期間 : 2025年12月13日(土)〜2026年3月22日(日) 予定
営業時間 : 8:30〜16:00
住所 : 長野県大町市平 20490-4
リフト本数 : 5本
交通アクセス : 安曇野ICから36km 長野ICから45km 大町温泉郷から10km
北アルプスの名峰・鹿島槍ヶ岳と爺ヶ岳、そして仁科三湖のひとつ中綱湖に囲まれた、白馬エリアの玄関口に位置するスキーリゾート。
ノンスキーヤーから上級者まで幅広く楽しめるゲレンデが特徴です。
より快適で安全に、家族みんなが雪の体験を楽しめるスポットになるようリニューアルして、今季もオープン。
2025年12月13日〜までオープンを予定している、鹿島槍スキー場の「ポケモンスノーアドベンチャー」リニューアルの紹介でした☆
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
