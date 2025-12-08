ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 「氷の都」中国・ハルビンで採氷祭り開幕 「氷の都」中国・ハルビンで採氷祭り開幕 「氷の都」中国・ハルビンで採氷祭り開幕 2025年12月8日 14時48分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ７日、ハルビン採氷祭りで作業員を伴って切り出し作業に向かう親方。（ハルビン＝新華社記者／張濤） 【新華社ハルビン12月8日】中国黒竜江省ハルビン市を流れる松花江で7日、第6回ハルビン採氷祭りが開幕した。盛大な採氷式のほか、民俗体験イベントも行われ、多くの市民や観光客が参加した。７日、ハルビン採氷祭りで氷を切り出す作業員。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、ハルビン採氷祭りで最初に切り出された氷塊。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、ハルビン採氷祭りで氷を切り出す作業員。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、ハルビン採氷祭りで最初に切り出した氷塊を運ぶ親方と作業員。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、ハルビン採氷祭りで最初に切り出した氷塊を運ぶ親方と作業員。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、多くの客でにぎわうハルビン採氷祭りの屋台。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、多くの客でにぎわうハルビン採氷祭りの屋台。（ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン採氷祭りで作品を披露する学生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、多くの客でにぎわうハルビン採氷祭りの屋台。（ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン採氷祭りでパフォーマンスを披露する出演者。（ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン採氷祭りで作品を制作する氷の彫刻家。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、多くの客でにぎわうハルビン採氷祭りの屋台。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、ハルビン採氷祭りでパフォーマンスを披露する子どもたち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、ハルビン採氷祭りの会場。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン採氷祭りで最初に切り出された氷塊を撮影しようと集まった人たち。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）７日、多くの客でにぎわうハルビン採氷祭りの屋台。（ハルビン＝新華社記者／孫暁宇）７日、ハルビン採氷祭りでパフォーマンスを披露する出演者。（ハルビン＝新華社記者／孫暁宇）７日、ハルビン採氷祭りでパフォーマンスを見る人々。（ハルビン＝新華社記者／孫暁宇）７日、ハルビン採氷祭りの会場に展示された無形文化遺産の服飾品。（ハルビン＝新華社記者／孫暁宇）７日、ハルビン採氷祭りで客に魚のスープを配るスタッフ。（ハルビン＝新華社記者／孫暁宇） リンクをコピーする みんなの感想は？