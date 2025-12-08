安心しきった気持ちよさそうな表情を浮かべながら、のんびりと寛いでいる様子のサモエド×ハスキーの子犬さん。

しかし、その座っている場所に問題があったようで…ギャップがありすぎるまさかの光景は記事執筆時点で13.7万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：気持ちよさそうにおすわりしている大型犬の子犬→足元を見てみると…まさかの光景】

安心した表情で寛ぐ大型犬の子犬

Xアカウント『@samosky_shirasu』に投稿されたのは、サモエド×ハスキー（サモスキー）兄弟の可愛すぎるまさかのお姿。

お家の廊下部分で、安心しきった表情を浮かべながら目を瞑りおすわりをしていたという生後7ヶ月の「ほたて」くん。

まさかの光景にツッコミ殺到

今にも眠ってしまいそうなほど気持ちよさそうに無防備な表情を浮かべており、そのお姿はあまりにも愛くるしかったのだといいます。

問題なのは…ほたてくんが『座っている場所』だった模様。ほたてくんの足元を見てみると…なんとそこには、足の間から顔を覗かせる「しらす」くんのお姿があったというのです。

横になっていたしらすくんの首あたりにおしりを落ち着かせ、まるで座布団のようにして座っていたというほたてくん。

大好きなお兄ちゃんの近くに居たい気持ち、安心する気持ちは分かるものの…『お兄ちゃんは座布団じゃないよ』と、ツッコミをせずにはいられなかったという飼い主さん。

わざわざそんなところに座らなくても…。お兄ちゃんも何か言えば…？ツッコミどころ満載の微笑ましい光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「座り心地は良さそうですねｗ」「かわいいｗ」「気持ちよさそうな顔してる」「あらま、かわいい～」「癒やし写真ありがとう」などのコメントが寄せられています。

サモスキー兄弟の日常が尊すぎる

2024年10月16日生まれの「しらす」くんと2025年4月8日生まれの「ほたて」くんは、とっても仲の良いサモスキー兄弟。

しらすくんは、まだまだ育ち盛りのほたてくんの面倒をよく見てくれるのだそうで、その思いやりや優しさには飼い主さんも度々感動させられているのだといいます。

個性溢れる仲良しサモスキー兄弟の日常は、大型犬の魅力やたくさんの癒やし、そして笑顔を日々多くの人々に届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@samosky_shirasu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。