【きょうから】ソ・ジュニョン＆パク・ヒョンシク、“運命に翻弄される双子”として1人2役を演じ分け 韓国ドラマ『シリウス』放送スタート
俳優のソ・ジュニョン、パク・ヒョンシクらが出演する韓国ドラマ『シリウス』（全4話）が、きょう8日より（前7：00〜）CSホームドラマチャンネルで放送をスタートした。
【写真】『シリウス』で主人公の高校生時代を演じたパク・ヒョンシク
同作は「KBSドラマスペシャル」として放送された全4話のドラマシリーズ。主人公を『勇敢無双 ヨン・スジョン』のソ・ジュニョン、その高校生時代を『青春ウォルダム 呪われた王宮』のパク・ヒョンシクが演じる。前科者の兄と最年少刑事課長の弟。2人が1人2役を演じ分け、運命に翻弄される双子の兄弟を描く。
■あらすじ
司法試験に合格し、警察の道を選んだエリート刑事課長ト・シヌ（ソ・ジュニョン）。ベテラン刑事達を引き連れ、危険な麻薬捜査の現場を駆け回っている。今、彼が追っているのは海洋ゴミを装った麻薬密売で、その中心人物と思われているのは風俗店の社長コ・ソクミン （リュ・スンス）だ。そこで、シヌは絶対に会いたくない存在、自分の双子の兄ウンチャン （ソ・ジュニョン）に偶然、再会してしまう。そして運命の歯車が狂い始める。
■監督
モ・ワンイル
■演出
ウォン・リオ
■出演
ソ・ジュニョン、リュ・スンス、パク・ヒョンシク、オム・ヒョンギョン、チョ・ウリ
【写真】『シリウス』で主人公の高校生時代を演じたパク・ヒョンシク
同作は「KBSドラマスペシャル」として放送された全4話のドラマシリーズ。主人公を『勇敢無双 ヨン・スジョン』のソ・ジュニョン、その高校生時代を『青春ウォルダム 呪われた王宮』のパク・ヒョンシクが演じる。前科者の兄と最年少刑事課長の弟。2人が1人2役を演じ分け、運命に翻弄される双子の兄弟を描く。
司法試験に合格し、警察の道を選んだエリート刑事課長ト・シヌ（ソ・ジュニョン）。ベテラン刑事達を引き連れ、危険な麻薬捜査の現場を駆け回っている。今、彼が追っているのは海洋ゴミを装った麻薬密売で、その中心人物と思われているのは風俗店の社長コ・ソクミン （リュ・スンス）だ。そこで、シヌは絶対に会いたくない存在、自分の双子の兄ウンチャン （ソ・ジュニョン）に偶然、再会してしまう。そして運命の歯車が狂い始める。
■監督
モ・ワンイル
■演出
ウォン・リオ
■出演
ソ・ジュニョン、リュ・スンス、パク・ヒョンシク、オム・ヒョンギョン、チョ・ウリ