歌手の家入レオ（３０）が７日放送の「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。父からの手紙に目を潤ませた。

福岡・久留米市生まれの家入。番組内で１２歳で中高大一貫校に入ったものの、１６歳で父の反対を押し切って「勘当同然」で上京したことが紹介された。「心の扉をたたいてみようかな」と父とのわだかまりを解こうと努力するもうまくいかなかったことを明かした。

しかし、番組最後に父からの手紙があることを伝えられた家入は「テレビってすごーい！」とビックリ。そしてＭＣの山崎育三郎が手紙を代読。「これからもあなたらしく自身の人生をどう生き抜くか決めている事だと思います。『ありがとう、ごめんなさい、愛している』という素晴らしい日本語、思いを歌詞やメロディーに換えてみなさんの人生を照らす一助になってください」などと書かれた手紙に、最後は涙を浮かべ「ヤバイ！鼻水出ちゃう」と両手で顔を隠した。

そして最後は画面を通して「お手紙書いてくださってありがとうございました。なんかうまく伝えられないこととかたくさんあったけど、これからも頑張っていくので、陰ながらでもどこでもいいので応援してください」と声を震わせながら父への感謝を伝えた。