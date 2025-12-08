サッカー・アトレチコ鈴鹿のFW三浦知良（58）が8日、自主トレーニングを行う大阪府内で取材に応じ、来季の所属先について複数クラブから移籍オファーが届いていると明かした。

「Jリーグから地域リーグのチームまでオファーが来ている。これは本当にありがたいこと。どのオファーにも応えられるように自分のコンディションをもっていきたい」

横浜FCが保有権を持つアトレチコ鈴鹿への期限付き移籍期間は、26年1月末で終了する。今後はオファーが届いたクラブと年内中に交渉する予定で「どこでサッカーをやれば一番充実し、高い意思と情熱を持ってできるかということを常に優先してきた。そのチームのカテゴリーよりも自分がどこでなら試合に出られるか、どこで一番燃えるのかも凄く大事。もちろん環境も条件としては大事ですし、全てを総合して判断する」と説明した。

59歳シーズンとなる来季に向けた自主トレは8日から始動する予定だったものの、大阪入りした前日7日午後からランニングなどで汗を流した。8日は午前9時から約2時間ランニングやパス練習で汗を流し、午後からは筋力トレーニングなどに励んだ。

「有酸素の基本的なトレーニングからやりたい。自分が思う結果になるかは分からないですけど、しっかり大事にやっていきます」と見据えた。